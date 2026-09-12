Corberán firma el peor arranque liguero de la historia del Valencia CF

El peor arranque de la historia del Valencia CF ha sentenciado a Carlos Corberán. Solo falta saber hasta cuándo ocupará el banquillo. La realidad es que el club valora por primera vez la destitución del entrenador después de firmar el peor registro del club en sus 106 años de vida. Ningún entrenador empezó peor la tempotada. El de Cheste ha igualado la racha de un punto sobre quince que cosechó el equipo en la temporada 1999-2000 y en la 2024-2025, aunque su balance de goles (-9) todavía es peor con solo un tanto a favor y diez en contra.

Peor, imposible. El Valencia CF de Corberán ha encadenado cuatro derrotas consecutivas (Sevilla, Barcelona, Deportivo y Betis) y solo ha sumado un punto de quince con un gol a favor (por un regalo del Depor) y la friolera de diez en contra. El resultado es un balance negativo de -9 goles por encima del -7 del Elche o el -6 del Málaga, ambos con un partido menos.

Desde Baraja

El drama del Valencia es que no hay que remontarse muy lejos para encontrar el último precedente de 1 sobre 15 en las cinco primeras jornadas de LaLiga. El equipo arrancó así en la 24/25 con Rubén Baraja al frente del banquillo después de un final de temporada de dudas. La historia se repite. El Pipo inició el curso con cuatro derrotas (Barcelona, Celta, Athletic y Atlético y un empate frente al Villarreal con 10 goles en contra también, pero tres en contra.

Ese mal inicio no acabó con la destitución de Baraja en ese momento sino casi cuatro meses después cuando el Valencia llegó al parón navideño con solo doce puntos en 17 partidos y el propio Corberán cogiendo el relevo. ¿Cometerá el club de nuevo el mismo error dejando pasar tanto tiempo? Lim tiene la última palabra.

Hasta Cúper

El otro precedente data de la campaña 1999/00 con Héctor Cúper en el banquillo que acabó con la primera final de la Champions de la historia. Eran otros tempos. El técnico argentino perdió contra el Racing, Espanyol, Alavés y Betis y empató frente al Valladolid con un balance de goles mejor que el actual de 3 goles a favor y 8 en contra, tal y como apuntaba Pedro Martín de la Cadena Cope.

Pendientes de Singapur

El crédito de Carlos Corberán como entrenador del Valencia CF se agota. El técnico ha perdido su condición de intocable que le ha acompañado durante todo su etapa al frente del banquillo y por primera desde desde su llegada el club se plantea su destitución.

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El de Cheste lo tiene todo en contra: resultados negativos en el peor arranque de la historia, el desgaste de un vestuario heredado del año pasado y la presión social de una afición que ha pedido su cabeza desde el minuto uno del curso 26/27 y que anoche volvió a hacerlo a la salida del Sánchez Pizjuán y a la llegada de la expedición de madrugada a la ciudad deportiva de Paterna bajo un dispositivo policial especial. "¡Corberán, dimisión!". Peter Lim, como siempre, tiene la última palabra Singapur decide.