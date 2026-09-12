Hugo Duro pide perdón por su actitud en el banquillo: "De ninguna manera me reía de nuestra difícil situación"

El mal arranque liguero del Valencia CF, el peor de su historia, tiene en el alambre al entrenador Carlos Corberán, pero las miradas al banquillo durante el partido de ayer contra el Sevilla –que el conjunto blanquinegro perdió 1-0– captaron otra imagen que no ha gustado a la afición valencianista.

Hugo Duro fue captado riéndose con su compañero Dani Raba, una imagen por la que el delantero madrileño, tras el entrenamiento regenerativo de este sábado, ha querido pedir disculpas en su perfil de la red social X.

“Lamento mucho que alguien pudiera pensar que me reía de nuestra difícil situación. De ninguna manera fue eso. Asumo mi error y pido perdón. Mi compromiso con el Valencia CF es, ha sido y será siempre máximo”, ha escrito el jugador.

La difícil situación a la que se refiere Hugo Duro puede ilustrarse con cifras: Carlos Corberán ha igualado la racha de un punto sobre quince que cosechó el equipo en la temporada 1999-2000 y en la 2024-2025, aunque su balance de goles (-9) todavía es peor con solo un tanto a favor, anotado por Sadiq contra el Deportivo de la Coruña, y diez goles en contra.

Por ello, el crédito de Corberán al frente del colista de la Liga parece haberse agotado. El técnico ha perdido su condición de intocable que le ha acompañado durante todo su etapa al frente del banquillo y por primera vez desde su llegada el club se plantea su destitución.

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El de Cheste lo tiene todo en contra: malos resultados, el desgaste de un vestuario heredado del año pasado y la presión social de una afición que ha pedido su cabeza desde el minuto uno del curso 26/27 y que anoche volvió a hacerlo a la salida del Sánchez Pizjuán y a la llegada de la expedición de madrugada a la ciudad deportiva de Paterna bajo un dispositivo policial especial.