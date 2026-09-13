Este el comunicado oficial del Valencia CF anunciando la renovación completa de la dirección deportiva

Una golpe sobre la mesa que no ha dejado títere con cabeza. El comunicado oficial del Valencia CF es extremadamente contundente a la hora de anunciar los ceses en la dirección deportiva del equipo y pone punto y final a días de incertidumbre en los que el cese de Corberán estaba más que asegurado.

Aquí tienes el comunicado oficial del equipo

El Valencia CF comunica que ha decidido poner fin a la relación contractual con el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, así como con los miembros de su equipo de trabajo, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.

La decisión se enmarca en la voluntad del Club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol.

El Valencia CF quiere agradecer a Ron Gourlay el trabajo desarrollado durante su etapa en la entidad.

Asimismo, el Valencia CF ha resuelto el contrato existente con Carlos Corberán y su cuerpo técnico del primer equipo.

Carlos Corberán llegó al Valencia CF en diciembre de 2024 con el objetivo de liderar el proyecto deportivo en una situación compleja que pudo revertir, y ha desempeñado sus funciones con profesionalidad, pasión y máximo compromiso a lo largo de 72 partidos oficiales.

El Club agradece al entrenador y a todos los integrantes de su cuerpo técnico el desempeño mostrado durante su estancia al frente del equipo.

El Club comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo.

De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo.

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El Club quiere trasladar un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, competitivo y sostenible.