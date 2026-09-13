Comunicación
Este el comunicado oficial del Valencia CF anunciando la renovación completa de la dirección deportiva
El comunicado oficial del Valencia CF es extremadamente contundente a la hora de anunciar los ceses en la dirección deportiva del equipo y pone punto y final a días de incertidumbre en los que el cese de Corberán estaba más que asegurado
El Valencia CF destituye a Carlos Corberán y Ron Gourlay
Una golpe sobre la mesa que no ha dejado títere con cabeza. El comunicado oficial del Valencia CF es extremadamente contundente a la hora de anunciar los ceses en la dirección deportiva del equipo y pone punto y final a días de incertidumbre en los que el cese de Corberán estaba más que asegurado.
Aquí tienes el comunicado oficial del equipo
El Valencia CF comunica que ha decidido poner fin a la relación contractual con el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, así como con los miembros de su equipo de trabajo, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.
La decisión se enmarca en la voluntad del Club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol.
El Valencia CF quiere agradecer a Ron Gourlay el trabajo desarrollado durante su etapa en la entidad.
Asimismo, el Valencia CF ha resuelto el contrato existente con Carlos Corberán y su cuerpo técnico del primer equipo.
Carlos Corberán llegó al Valencia CF en diciembre de 2024 con el objetivo de liderar el proyecto deportivo en una situación compleja que pudo revertir, y ha desempeñado sus funciones con profesionalidad, pasión y máximo compromiso a lo largo de 72 partidos oficiales.
El Club agradece al entrenador y a todos los integrantes de su cuerpo técnico el desempeño mostrado durante su estancia al frente del equipo.
El Club comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo.
De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo.
El Club quiere trasladar un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, competitivo y sostenible.
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