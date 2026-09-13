El Valencia CF destituye a Carlos Corberán y Ron Gourlay

Ya es oficial. El Valencia CF ha cesado a Carlos Coberán como entrenador del primer equipo. El club también ha cesado al CEO del equipo, Ron Gourlay, así como con los miembros de su equipo de trabajo, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei. La decisión se enmarca en la voluntad del club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol, según ha indicado la entidad en un comunicado oficial. El Valencia CF comunicará "próximamente" la configuración del nuevo proyecto deportivo. Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo provisionalmente del primer equipo.

La destitución del entrenador de Cheste llega tras haber firmado el peor arranque liguero de la historia del conjunto blanquinegro. La derrota del viernes contra el Sevilla por 1-0 en el Sánchez-Pizjuán terminó de firmar su sentencia, con la afición desencantada y reclamando desde hace semanas la salida del entrenador. Corberán recogió el testigo de Rubén Baraja y ha estado al frente del equipo algo más de año y medio. Hace semanas arrancaba su tercera temporada en Mestalla, pero el desenlace se ha precipitado antes de lo previsto.

Ron Gourlay y Carlos Corberán / F. Calabuig

El peor arranque de la historia

La salida del técnico se ha decidido solo una semana después de que Ron Gourlay defendiera su renovación públicamente en su esperpéntica rueda de prensa. Sin embargo, la derrota del viernes contra el Sevilla y la concatenación de malos resultados desde el inicio temporada no dejaban otra alternativa.

La decisión llega después de firmar el peor arranque liguero de la historia del club, con un empate y cuatro derrotas consecutivas que han llevado al equipo al farolillo rojo de la competición, consiguiendo solo un punto de los quince en juego.

Desde el inicio de la temporada, un solo gol marcado y diez encajados dejan al conjunto valencianista en el fondo de la clasificación y, sobre todo, con preocupantes síntomas futbolísticos, a lo que se añade ser también uno de los equipos que más lesiones musculares tiene tras la retirada de Tárrega, que tuvo que ser sustituido el viernes en el minuto 25.

Corberán, cabizbajo, ante la afición del Valencia CF en Mestalla. / Germán Caballero

Cuatro partidos sin marcar

La derrota del viernes ante el Sevilla profundizó en una herida que ya es hondísima después del 0-5 sufrido frente al Barcelona en Mestalla. Los números son demoledores porque el Valencia arrancó con un empate sin goles ante el Celta, perdió después en Mestalla frente al Betis (0-1), cayó en Riazor ante el Deportivo (3-1), fue arrollado por el Barcelona (0-5) y regresó de Sevilla con otra derrota (1-0). Cuatro derrotas y un empate. Cuatro partidos sin marcar de cinco disputados.

Ron Gourlay, CEO del Valencia CF / Levante-EMV

Comunicado íntegro del Valencia CF

El Valencia CF comunica que ha decidido poner fin a la relación contractual con el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, así como con los miembros de su equipo de trabajo, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.

La decisión se enmarca en la voluntad del Club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol.

El Valencia CF quiere agradecer a Ron Gourlay el trabajo desarrollado durante su etapa en la entidad.

Asimismo, el Valencia CF ha resuelto el contrato existente con Carlos Corberán y su cuerpo técnico del primer equipo.

Carlos Corberán llegó al Valencia CF en diciembre de 2024 con el objetivo de liderar el proyecto deportivo en una situación compleja que pudo revertir, y ha desempeñado sus funciones con profesionalidad, pasión y máximo compromiso a lo largo de 72 partidos oficiales.

El Club agradece al entrenador y a todos los integrantes de su cuerpo técnico el desempeño mostrado durante su estancia al frente del equipo.

El Club comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo.

De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo.

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El Club quiere trasladar un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, competitivo y sostenible.