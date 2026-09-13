Lim resetea el Valencia CF

Jornada 5, 1 punto de 15 posibles y el peor arranque liguero de la historia del conjunto valencianista. Han sido las circunstancias que se han dado para que Carlos Corberán, entrenador del primer equipo, y Ron Gourlay, CEO del equipo que afirmó el pasado 3 de septiembre en rueda de prensa que no habían motivos para avergonzarse del trabajo realizado durante el mercado estival, hayan sido cesados de forma inmediata. No han sido los únicos, el club también ha cesado al resto de miembros que formaban parte del cuerpo de trabajo de Gourlay: Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei. Para dirigir la estructura deportiva y poner en marcha el nuevo proyecto para el club entrará, nuevamente, Braulio Vázquez, que ya cumplió con la misma labor entre 2010 y 2013, y para suplir el puesto de entrenador, de forma momentánea, entrará Óscar Sánchez, actual técnico del VCF Mestalla.

Poco antes de las 17.30 horas salía de la ciudad deportiva Ron Gourlay, ya conocedor de la decisión que se había tomado respecto a su figura. Acompañado de un conductor, el ya ex-CEO salía de las oficinas del club ubicadas en la ciudad deportiva de Paterna en la parte trasera de su coche. Gourlay no ha podido reprimir la cara de disconformidad a su salida del recinto algo más de una hora antes de que saliera Carlos Corberán.

Entre la salida de Gourlay y la de Corberán se veía como entraban varios de los miembros del cuerpo técnico tanto del entrenador de Cheste como del de Óscar Sánchez, entrenador murciano que será el encargado de dirigir al conjunto durante los próximos partidos. Sin embargo, no se ha producido la llegada del nuevo entrenador, que ha viajado hoy con el segundo equipo hasta Murcia para disputar un partido y, según han confirmado sus jugadores, se ha quedado en su tierra natal para pasar unas horas con su familia. El club ha confirmado que será presentado en rueda de prensa a las 13 horas del lunes.

Ya pasadas las 18.30 horas, Carlos Corberán abandonaba las oficinas del club ya destituido de su puesto. El entrenador ha partido de la ciudad deportiva sin ningún tipo de pena aparente, sino un caso totalmente contrario al de Ron Gourlay, ya que se le ha podido ver sonriendo y entre risas desde el interior de su coche. La expresión dista notablemente del aspecto que tenía el entrenador durante el partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuan, donde firmó su sentencia con el peor inicio liguero de la historia del Valencia CF. Tras la derrota en nervión, el técnico se marcha del club con la afición desencantada y con una plantilla sobre la que se le acusa de que no ha sabido sacar su mejor rendimiento.

Corberán recogió el testigo de Rubén Baraja y ha estado al frente del equipo algo más de año y medio. Hace semanas arrancaba su tercera temporada en Mestalla, pero el desenlace se ha precipitado antes de lo previsto. Por su parte, Ron Gourlay ha estado en el cargo un total de 472 días, algo menos que el de Cheste, que ha pasado 627 días al frente del equipo desde que se anunciara su llegada el 25 de diciembre de 2024.

Ron Gourlay y Carlos Corberán / F. Calabuig

El peor arranque de la historia

La salida del técnico se ha decidido solo una semana después de que Ron Gourlay defendiera su renovación públicamente en su esperpéntica rueda de prensa. Sin embargo, la derrota del viernes contra el Sevilla y la concatenación de malos resultados desde el inicio temporada no dejaban otra alternativa.

La decisión llega después de firmar el peor arranque liguero de la historia del club, con un empate y cuatro derrotas consecutivas que han llevado al equipo al farolillo rojo de la competición, consiguiendo solo un punto de los quince en juego.

Desde el inicio de la temporada, un solo gol marcado y diez encajados dejan al conjunto valencianista en el fondo de la clasificación y, sobre todo, con preocupantes síntomas futbolísticos, a lo que se añade ser también uno de los equipos que más lesiones musculares tiene tras la retirada de Tárrega, que tuvo que ser sustituido el viernes en el minuto 25.

Noticias relacionadas

Corberán, cabizbajo, ante la afición del Valencia CF en Mestalla. / Germán Caballero

Cuatro partidos sin marcar

La derrota del viernes ante el Sevilla profundizó en una herida que ya es hondísima después del 0-5 sufrido frente al Barcelona en Mestalla. Los números son demoledores porque el Valencia arrancó con un empate sin goles ante el Celta, perdió después en Mestalla frente al Betis (0-1), cayó en Riazor ante el Deportivo (3-1), fue arrollado por el Barcelona (0-5) y regresó de Sevilla con otra derrota (1-0). Cuatro derrotas y un empate. Cuatro partidos sin marcar de cinco disputados.