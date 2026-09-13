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Óscar Sánchez, nuevo entrenador del Valencia CF: esto decía cuando le preguntaban

El preparador del filial fue cuestionado sobre si el club le tiene como candidato temporal al banquillo de Mestalla

El Valencia CF destituye a Carlos Corberán y Ron Gourlay

Las mejores imágenes de la derrota del Valencia CF contra el Sevilla

Las mejores imágenes de la derrota del Valencia CF contra el Sevilla / EFE

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Javier Bengoa

Movimiento de fichas. O más bien golpe sobre la mesa en las oficinas de Mestalla. No ha empezado bien el Valencia Mestalla esta temporada. Los de Óscar Sánchez han perdido este domingo en La Condomina ante el UCAM Murcia por la mínima (1-0) en el duelo de la segunda jornada del Grupo III de Segunda RFEF

El Valencia Mestalla dominó el duelo sin poder materializar las ocasiones que generó ante el UCAM Murcia que marcó por medio de Carrillo ya en el descuento. Sigue sin ganar el primer filial blanquinegro después de empatar a uno en la primera jornada que se disputó en la Ciudad Deportiva ante el Mallorca B. Con todo esto, el técnico fue cuestionado sobre un posible cese de Carlos Corberán, quien sólo ha firmado un punto de 15 posibles. Ahora esto ya es una realidad.

SEVILLA. 11/09/2026.- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán (i), durante el encuentro correspondiente a la quinta jornada de Laliga EA Sports que disputan este viernes Sevilla y Valencia en el estadio Ramón Sánchez Pizjúan de Sevilla. EFE/ Raúl Caro

Carlos Corberán, dando instrucciones durante un encuentro / EFE

El mensaje de Óscar Sánchez

“Estoy pensado en preparar el próximo partido, en mejorar al equipo y en conseguir puntos. Todo lo demás no me interesa. Dar pasos hacia adelante es el objetivo que tengo, el mío y el que tiene el club”, dijo en sala de prensa. Sin duda, se trata de un discurso similar al que suele emplear el hasta hoy preparador del primer equipo. Con partido este martes ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza, todo lo que no sea una victoria es hacer más profundo el pozo. Eso sí, ahora los focos se centrarán en Óscar Sánchez. Está por ver si se sentará en el banquillo de Mendizorroza y posteriormente sigue en el de Mestalla contra la Real Sociedad justo antes de que llegue el largo parón de duelos internacionales.

Comunicado del Valencia CF

El Club comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo.

De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo.

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El Club quiere trasladar un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, competitivo y sostenible.

Fuente: Superdeporte

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