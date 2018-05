El tripartito defenderá ante el juez la legalización del "pelotazo" de la Tabacalera y los derechos de Ballester

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València preparan los argumentos legales que presentarán, por segunda vez en lo que va de año, ante el juez para defender la regularización de la permuta de la Tabacalera impulsada por el Govern de la Nau.

Así lo explicó ayer el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, al término de la comisión de Urbanismo, en la que aseguró que en la permuta de Tabacalera, «hasta que no se cierre la carpeta no doy nada finiquitado». El concejal dejaba ver así sus dudas sobre la complejidad que supone tener que dar cumplimiento a un fallo que llegó con diez años de retraso cuando los derribos de la Tabacalera, el nuevo ayuntamiento y las viviendas de lujo ya estaban hechos.

Tal como avanzó este diario, el juez ha requerido al ayuntamiento y la Generalitat, a instancias de la petición de ejecución de sentencia por parte de Salvem Tabacalera, que informen de los pasos que están dando para ejecutar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de 2015 que anuló por especulativa la permuta de la antigua fábrica de tabacos.

«No doy nada por finiquitado»

La regularización de la permuta impulsada por el Govern de la Nau contempla la modificación del PGOU para reconocer el uso residencial de las viviendas de lujo, reconstrucción de las naves derribadas y traslado de la edificabilidad de un solar que Gualdamedina no edificó en Micer Mascó a la avenida de Francia.

El juez ha dado ahora un plazo de 20 días al ayuntamiento para que presente nuevamente informes, tras alegar Salvem Tabacalera en contra de sus argumentos iniciales, y a partir de ahí decidirá si lo que defiende el ayuntamiento es ejecutar la sentencia o no. Sarrià quitó importancia a la decisión del juez y aseguró que todavía «no ha habido resolución». El concejal explicó que se va a dar traslado de nuevo del acuerdo plenario «que establece cómo entiende el Consistorio que se puede dar cumplimiento a la sentencia, de acuerdo con los Servicios Jurídicos Municipales, en lo que sea cumplible, y en lo que lamentablemente no haya margen».

El concejal calificó como un «auténtico pelotazo» la operación urbanística de Tabacalera propiciada por el anterior gobierno de Rita Barberá, que supuso un negocio estimado de 200 millones de euros para Guadalmedina (familia Ballester) con la contrucción de 250 viviendas de lujo en varios solares del entorno de la Tabacalera y en Navarro Reverter. Sarrià recalcó, no obstante, que «los tribunales anularon el cambio de planeamiento pero no se pronunciaron sobre la permuta». Guadalmedina tiene unos derechos consolidados y una edificabilidad que obliga al ayuntamiento a compensarle. «La cuantificación de esos derechos es lo que se verá en el momento se haga el convenio con las partes», un convenio que todavía no se ha firmado, y que podría cifrar en 40 millones de euros los derechos a compensar. El promotor recibirá dos parcelas de uso dotacional, que se reclasifican para residencial, en la avenida de Francia.

En relación a las quejas de los vecinos de la avenida de Francia por la pérdida de suelo dotacional, Sarrià destacó que «el ratio de dotaciones en la avenida de Francia está por encima de la media».