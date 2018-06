Mañana termina el «Mercat de l'Escuradeta» de este año y lo hace envuelto de polémica, debido a la obligación de instalar casetas y no de exponer el producto en el suelo como era tradicional. Y también con la sensación generalizada que, en el mejor de los casos, se han cubierto gastos y poco más. Este mercado, uno de los más antiguos de Europa, pues se remonta los tiempos de Jaime I, se coloca cada año a las puertas de la catedral y en honor a la Virgen de los Desamparados. Este año, tras muchas incertidumbres que se prolongaron hasta el último momento, se logró mantener el mercado, pero el ayuntamiento había impuesto finalizar con los puestos de paradas y toldos y cambiarlos por casetas al estilo de la Feria del Libro. De hecho, como confirmaban ayer algunos vendedores, eran, precisamente, las mismas de la feria del libro.

Aquí se produjo ya el primer enfado porque, como señala Vicente Martínez, uno de los vendedores, «tuvimos que pagar nosotros las casetas y también buscárnoslas. No nos dieron ninguna facilidad ni subvención, aunque lo habían anunciado».

Por tanto, l'Escuradeta de este año empezó ya con un debe de unos 640 euros por cada parada de cuatro por dos metros. Esto, unido al pago del puesto y al del género correspondiente hace que sacar beneficio esté siendo realmente complicado. Además, «la gente está desilusionada porque quieren ver el producto como siempre, en el suelo, a los pies del Micalet, dice una de los vendedoras, que prefiere no dar su nombre pero que sí asegura que «l'Escuradeta de este año es un desastre». En la misma línea, Silvia, de la parada «Rafael Martínez» cuya familia lleva desde 1923 en este mercado, asegura que han vendido «menos del cincuenta por cien» de otros años. Unas cifras que otros vendedores suben hasta el 80 %. Silvia asevera que «la gente busca lo de antes y cuando vienen dicen esto qué es, de qué es esta feria, y no pueden creerse que sea l'Escuradeta». Tanto es así que ella misma colocó el viernes jueves un cartel hecho a mano en una de las entradas que indicaba que se trataba de l'Escuradeta y que acababa el día 3 de junio. Sí, porque otro problema es que mucha gente, sobre todo los turistas, creen que se trata de algo permanente, debido al carácter más sólido de estas casetas: «Se pierde ese efecto de llamada de los mercados efímeros, la gente te dice otro día vengo y lo compro, pero tenemos que decirles que ya no estaremos», indica Raúl Climent, de Cerámica El Castell que asevera que a los clientes no les gusta porque «se ha perdido el carisma de este mercado».

Por si fuera poco, a este enfado de este año se une la incertidumbre de cara al próximo pues está previsto que la plaza esté en obras cuando se vaya a celebrar l'Escuradeta. Los vendedores esperan que no les alejen del centro y, sí es así, muchos dicen no vendrán.