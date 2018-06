Abierto el plazo para múltiples actividades

La Concejalía ha preparado, parra el curso 2018-2019, un Programa de Actividades gratuitas para todas las personas mayores de la ciudad de València. El plazo de entrega y recepción de los impresos para solicitar las actividades comenzó el pasado día 1 y finalizará el próximo 15 de junio. La concejala de Personas Mayores, Sandra Gómez, anima a todas las personas mayores de València «a participar en las actividades, talleres, cursos y excursiones que ofrece el Ayuntamiento». Según señala la concejala, «el Ayuntamiento ofrece estas actividades de forma gratuita con el objetivo de canalizar las inquietudes sociales, culturales y artísticas de nuestras personas mayores, así como la mejora de las relaciones interpersonales y de vivencia positiva del tiempo libre.

El próximo curso incluirá actividades físicas como yoga, taichí, baile de salón y gimnasia. Además, se realizarán cursos de pintura, fotografía, informática o jardinería y visitas culturales a los municipios de Gandia o Morella, entre otras.

Uno de los apartados más destacados de la programación es el que engloba las actividades socioculturales, como son las conmemoraciones y fiestas relacionadas con las Fallas, Navidad, Sant Donís, Virgen de los Desamparados, San Valentín, Bodas de Oro o Semana Homenaje a las personas mayores. Como anuncia Gómez «el año pasado conseguimos acabar con las listas de espera para participar en estas actividades», ya que «desde el Ayuntamiento, no queremos que ninguna persona mayor se quede en casa y no pueda realizar una actividad porque no haya plaza», y añadió que «este año vamos a volver a conseguirlo».

La entrega y recepción de impresos para solicitar las actividades se hará del 1 al 15 de junio , de 8.30 a 14 horas en la Oficina Municipal de Atención a las Personas Mayores, O.M.A.M., en el Edificio Tabacalera (Amadeo de Saboya, 11) y en los Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores de La Amistad, Marchalenes y Virgen de los Desamparados.