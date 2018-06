Compromís asegura que "no es lo mismo informar que tramitar"

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, aseguró ayer que una cosa es que los partidos informen sobre una ley a la ciudadanía y otra diferente es decir que «en tu sede, individualizadamente, vas a ayudar a tramitar la Renta Valenciana de Inclusión».

Oltra se refirió así a unas declaraciones de la secretaria general del PSPV en la ciudad de València, Sandra Gómez, quien se felicitó de que Compromís se sumara a las tesis socialistas por celebrar un acto para informar de esta medida. La vicepresidenta les había llamado «ultras» a los socialistas por anunciar que informaría a los ciudadanos sobre la nueva Renta Valenciana de Inclusión y luego su partido organizó en Mislata un acto para hacer lo mismo. Pero la vicepresidenta del Consell ve matices.

Tras asegurar que debe de tener problemas para explicarse, Oltra valoró que los partidos hagan suya una ley que no recibió ningún voto en contra, y consideró positivo que se hagan actos informando, difundiendo o incluso criticando, la norma, pues forma parte de la función constitucional de los partidos.

Sin embargo, aseguró que existe «una diferencia sensible» entre hacer eso y «decir que en tu sede del partido, individualizadamente, vas a ayudar a tramitar la renta valenciana a la gente». La vicepresidenta señaló que la misma diferencia existe entre que un partido o entidad haga un acto público informando sobre la bondad de las campañas de vacunación y lo bueno que es que la gente se vacune, que «está muy bien», y que diga: «venid a mi sede que os voy a vacunar».

Eso, ha dicho, lo tienen que hacer los profesionales, tanto en el caso de las vacunas («a mi hijo no lo llevo a que lo vacunen en la sede de un partido, ni aunque sea mi partido», dijo), como en el caso de la tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión.



Cuestión de profesionales

«A las personas que necesitan una prestación social las llevas al profesional, no a la sede de tu partido», defendió, y dijo que cree haberse explicado ya sobre esta cuestión en otras ocasiones.

«Gómez me consta que es una persona con una agilidad mental extraordinaria, así que supongo que seré yo que no me había explicado bien la primera vez. Espero que así se entienda definitivamente», señaló la vicepresidenta, abundando así en las diferencias que por esta cuestión mantiene con sus socios de gobierno.