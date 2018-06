Médicos Sin Fronteras advierte del peligro de que el 'Aquarius' viaje a València

La nave 'Aquarius' sigue parada y sin rumbo. La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) desaconseja que el barco emprenda el viaje de tres días a València al superar su capacidad máxima y resultar inseguro y peligroso. Emprender este trayecto supondría reducir notablemente la capacidad de respuesta ante un posible naufragio.



La organización humanitaria agradece el gesto del Gobierno de España de acoger a los 629 inmigrantes que se encuentran a bordo del barco, pero avisa que necesita más información para dar el siguiente paso.





El #Aquarius agradece el gesto del Gobierno español, pero aún necesita instrucciones formales de los Centros de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma y Madrid. Un viaje de tres días a Valencia en un barco que supera su capacidad máxima es inseguro. „ Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) 11 de junio de 2018

Más de 600 rescatados

El Arzobispado de València ofrece sus recursos a los pasajeros

"MSF solicita el desembarco inmediato de las personas que se encuentran a bordo. Con el buque rumbo a España, se reducirá aún más la capacidad en el mar para las operaciones búsqueda y rescate. Migrantes y refugiados siguen saliendo cada día de Libia en botes", ha advertido MSF en un comunicado publicado en su cuenta en Twitter.Además, MSF ha expresado su "preocupación" por la seguridad de los migrantes rescatados que están a bordo del 'Aquarius', entre ellos "enfermos, heridos, mujeres embarazadas y menores".En particular, ha subrayado que "un viaje de tres días a Valencia en un barco que supera su capacidad máxima es inseguro". Además, recuerda que el buque aún necesita instrucciones formales de los Centros de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma y Madrid.Por el momento, los migrantes han recibido un cargamento de 950 botellas de agua, 800 paquetes de fideos instantáneos y galletas desde un buque de la Marina maltesa.Un total de 629 inmigrantes, entre ellos 123 menores no acompañados, otros once niños y siete mujeres embarazadas, fueron rescatadas durante el fin de semana frente a las costas de Libia en varios operativos realizados por el 'Aquarius', la Guardia Costera y la Armada de Italia y buques mercantes.Aunque la intención del 'Aquarius' era llegar a Catania, en Sicilia, el nuevo ministro de Interior, Matteo Salvini, ha ordenado el cierre de los puertos italianos , subrayando que sigue el modelo de gestión migratoria de otros socios de la UE, entre los que ha citado a Francia y España.Sánchez ha dado instrucciones para que España acoja el 'Aquarius', según ha informado Moncloa. El destino sería concretamente el puerto de València.El buque está gestionado por las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterraneé y trabaja en el rescate de inmigrantes naufragados en la ruta entre el norte de África y Europa.El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha constituido un gabinete de coordinación para asistir a los inmigrantes que se encuentran a bordo del buque Aquarius entre las costas de Italia y Malta y que llegará a finales de semana al puerto de la ciudad.Según han confirmado fuentes del arzobispado, todas las organizaciones benéficas, red asistencial, parroquias y colegios diocesanos colaborarán en el acogimiento y en la atención de los inmigrantes, tanto para sus necesidades básicas asistenciales, como de promoción del empleo y posibles necesidades de aprendizaje y educación.El Arzobispado de Valencia "desarrolla la labor de asistencia a inmigrantes y refugiados con una amplia red" educativa y de apoyo, y ha puesto a disposición de las instituciones su "máxima" colaboración para atender las necesidades de los 629 inmigrantes (entre ellos, 123 niños) "a fin de que no ahoguen sus destinos".