La carabela ronda las playas

Una es un hecho aislado. Dos es para tomarlo en serio. Ese es el teorema con el que el ayuntamiento de València trabajará a la hora de cerrar o no las playas en caso de aparición, como ha empezado a ocurrir, de las «carabelas portuguesas». Porque si el martes apareció un ejemplar en la Malva-rosa (que picó a un niño de once años), en la mañana de ayer se localizó otra en la Devesa del Saler. Dos ejemplares separados por doce kilómetros de distancia. Es por ello que, de momento, las playas permanecen abiertas, pero con la promesa de que «la concejalía y la Cruz Roja permanecemos alertas para cualquier incidencia y en caso de ser necesario activaremos el protocolo y se comunicará por todas las vías necesarias» aseguró la concejala Pilar Soriano.

El calor sofocante invita a acudir a las playas, que se prevén especialmente llenas en los próximos días. Si las medusas, por lo general, inquietan, las «falsas medusas» aún más. Sobre todo, después de que se haya teorizado repetidamente de lo doloroso y hasta peligroso de su ponzoña. Sin embargo, la normalidad fue la nota dominante en la jornada de ayer, en la que los bañistas eran fundamentalmente personas mayores y niños. Normalidad aunque también los había que reconocían entrar con cierta precaución; simplemente, mirando más de lo habitual.

De momento, Soriano aseguró que «tenemos la constancia de que no hay banco de este tipo de especies, pero sí que es cierto que las corrientes pueden arrastrar algunas. Y por eso vamos a estar atentos. Cuando apareció la de la Malva-rosa, se peinó toda la zona y no encontramos más ejemplares, por lo que no había lugar para izar las banderas rojas. Es a partir de dos, según los protocolos al uso, cuando debemos actuar». Con la encontrada ayer en la Devesa «se repitió el procedimiento y tampoco encontraron más, aunque seguimos alertas».