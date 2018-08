La rotura de tuberías deja sin agua a dos áreas del núcleo zoológico de Benimàmet

El grupo municipal Ciudadanos denuncia que la rotura de tuberías en el núcleo zoológico de Benimàmet impide el baldeo en decenas de jaulas. «Hay más de 50 mascotas en dos áreas del núcleo zoológico de Benimàmet que no tienen un punto de agua cercano, por lo que no se puede baldear las jaulas para limpiarlas adecuadamente», denunció el portavoz de Cs, Fernando Giner, que añadió: «La falta de mantenimiento del suministro de agua provoca que no se pueda refrescar a los perros con manguera mientras soportan temperaturas de 40 grados». El portavoz de Cs aseguró: «Ribó ha abandonado a nuestras mascotas en agosto. Es necesario el plan urgente que solicitó Ciudadanos en el pleno de junio. Es otra vez una nueva falta de sensibilidad de este alcalde ausente. Avisamos que los animales iban a sufrir si no se actuaba y la situación del núcleo de Benimamet es todavía peor a la que se padecía hace dos meses». Además, añaden que «los aparatos de aire acondicionado de la sala de curas y de las oficinas no se pueden encender porque tienen fugas de agua».