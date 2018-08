El Anell Ciclista bate récords con un aumento de usuarios del 30 %

El Anell Ciclista no parece tener, de momento, techo. No hay mes que no experimente un notable crecimiento respecto al mismo mes del año anterior. En junio, último dato disponible, la infraestructura estrella de este mandato en materia de movilidad registró un aumento de usuarios de casi el 30 por ciento. En tres de los nueve puntos de medición situados en su perímetro se alcanzó la mayor cifra de paso de bicicletas desde que se puso en marcha en marzo de 2017, superando los 3.600 desplazamientos ciclistas diarios. En el total de la red el incremento fue del 14 por ciento.

El éxito del Anell Ciclista hay que achacarlo a su doble funcionalidad. Por una parte es imprescindible para el usuario local, que lo usa como gran distribuidor central de la extensa red de viales de la ciudad, antes inconexos por la falta de esta infraestructura. Por otra parte, se ha convertido en un poderoso aliado del turismo, ya que centenares de visitantes eligen las dos ruedas como modo de desplazamiento para conocer la ciudad y, sobre todo, el centro histórico, al que envuelve.



3.625 usuarios en Colón

El Anell Ciclista creció en junio un 29,85 por ciento más que el mismo mes del año pasado. La cifra media del uso del carril bici de la ronda interior superó por segunda vez los 3.000 desplazamientos diarios, y fijó un nuevo récord con 3.112. Además, en tres de las espiras que sirven para monitorizar los movimientos de los ciclistas, se registró la cifra más alta hasta ahora: 3.652 usos en un tramo de Colón; 3.527 en otro tramo de Colón; y 3.627 en la plaza de toros.

En los puentes de acceso al Anell Ciclista se registró también un aumento de uso del 18,05 por ciento, especialmente significativo en el Pont de les Arts.

En el resto de los carriles bici repartidos por toda la ciudad el aumento fue del 13,08 por ciento, con la calle Cuenca, Navarro Reverter o la avenida del Puerto como zonas de mayor crecimiento. Por último, el crecimiento global de la red ciclista de la ciudad se situó en el 14,08 por ciento.



Obras de tres nuevos tramos

Por otra parte, hay que recordar el Ayuntamiento de València ha adjudicado a Pavasal la ejecución de tres nuevos carriles bici, que forman parte del ambicioso proyecto de la Concejalía de Movilidad Sostenible para construir 18 nuevos tramos ciclistas en lo que queda de mandato.

En concreto, la adjudicataria empezará las obras en unos días, una vez formalice los respectivos contratos. Los trabajos comprenden nuevos viales en el eje Sancho Tello-Jerónimo de Monsoriu, en la avenida Maestro Rodrigo (entre Miquel Navarro y Pío Baroja), y el carril bici de la avenida de Burjassot (tramo entre San Pancracio y la Ronda Nord).