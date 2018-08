Quiniela fallera: ¿Hay necesidad de exhibir así a las candidatas a la corte?

Me ha llegado un mensaje por Whatsapp: «Quiniela. Elije a tus candidatas a Corte de Honor y Fallera Mayor de València». Se trata de un enlace a una página web donde se exhiben las fotos de todas las candidatas, tanto mayores como pequeñas, y en la que se invita al visitante a votar por su favorita.

No veo qué necesidad hay que desde un medio de comunicación se hagan y encabecen este tipo de iniciativas, no me vale aquello de que la sociedad lo pide? Ya sé que muchos me diréis que eso ya se hace desde hace mucho tiempo. No es excusa para replanteárselo. Otros a los que he preguntado dicen que es imposible impedirlo.

Que un medio de comunicación organice una quiniela sin consultar a las personas si quieren participar en el juego no me parece nada correcto y que se haga con menores es inaceptable. Echo en falta voces expertas. ¿Falleros y falleras lo ven correcto? Llevamos todo el año analizando el papel de la mujer en la fiesta. Gastando titulares y noticias sensacionalistas, hablando del trato que los artistas dan a la representación de la mujer en las fallas? Pues bien, ahora me toca a mí, como artista, como mujer y como madre, cuestionar el trato que la prensa da a nuestras mujeres en la fiesta.

Me gustaría oír de los presidentes y presidentas su opinión. Qué les parece que aquellas que han sido durante un año sus representantes hayan de participar en una quiniela, de verse sometidas a comentarios, a recuento de votos, favoritismos de unos y de otros?Me cuesta y me niego a creer que a la familia fallera eso le parezca bien.

Me encantaría encontrar valientes que se negaran a entrar en el juego. Esa sería mi Corte, esas serían mis representantes, niñas y chicas valientes que saben decir no.

Estoy segura de que esa valentía les podría alejar de la Corte de Honor, pero también estoy segura de que esa puerta cerrada abriría otras muchas para hacer y trabajar por la fiesta de las Fallas.

Sabiendo que será imposible que desaparezcan quinielas y clasificaciones, creo que en ningún caso deberían estar apoyadas y menos orquestadas por los medios de comunicación.

A casi nadie le parece bien, pero ahí está.

A mí, sin embargo, me cuesta quedarme sin hacer nada. Por lo menos manifiesto mi malestar. Sólo los representantes de nuestra fiesta pueden cambiar las cosas. Y si algo es importante,son las formas.

A los presidentes y presidentas, la voz de todos los falleros, les pido que piensen, que pensemos juntos, si vale la pena seguir por ese camino.

Hay quien piensa que esa es la manera correcta de dar a conocer a las candidatas. Como docente no encuentro ningún argumento para poder aprobar semejante iniciativa.

Puedo estar equivocada, pero no encuentro la necesidad de estas acciones. A mi entender, es injustificable.

Si ese es el uso que queremos darle a las nuevas tecnologías y esa ha de ser la memoria histórica de nuestra fiesta en la nube, ahora que todo tiene que estar en Internet y que tan difícil es de eliminar, sólo pido un poco de reflexión sobre este tema.

No nos dejemos llevar. Seamos los dueños del camino que queremos que tome nuestra fiesta. No nos escudemos en grandes congresos. Pequeñas acciones, pero con determinación, que marquen hacia dónde vamos, nunca sin olvidar de dónde venimos.