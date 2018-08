Así es Coco, el bebé chimpancé de Bioparc

El pasado mes de de julio nacía en Bioparc Valencia un chimpancé de la subespecie Pan troglodytes verus, que habita en las zonas que recrean las selvas africanas. Y aunque sus progenitores, Moreno, el macho reproductor, y Noelia no son grandes expertos en la crianza, su conducta está siendo muy adecuada y cariñosa. La madre está contando con el gran apoyo del resto de hembras del grupo y la vigilancia constante del equipo de cuidadores que recibieron este nacimiento con gran alegría, además de ser una gran noticia para la subespecie, pues se encuentra en peligro de extinción y Bioparc Valencia ha sido designado sede del importante programa internacional de conservación.

Ahora, conocido que "el bebé" es macho, el equipo ha elegido el nombre de Coco para él. Un nombre lleno de significado para muchos valencianos pues Coco era el nombre del macho reproductor del grupo de chimpancés del zoo de Viveros que posteriormente se trasladó a Bioparc en 2008. Aunque no existe relación parental entre la cría y el macho de Viveros, pues pertenecen a diferentes subespecies, se ha querido que desde Bioparc Valencia se pueda escribir ahora una historia de futuro que continue a la del primer Coco. Como muchos animales, su historia comenzó en un circo y terminó en un zoo, el de Viveros, donde vivió 27 años hasta su muerte en 2005 a los 30 años sin llegar a conocer lo que sería pocos años después el nuevo parque de animales de la ciudad. La historia de esta pequeña cría comienza fruto de un Programa de Preservación de una subespecie amenazada como esperanza de supervivencia de la misma. Su nacimiento en un entorno que recrea la naturaleza, la armonía y la grata convivencia con los miembros de su grupo con los que disfruta del máximo confort y cuidados auguran un futuro mejor. Coco hoy es un icono de compromiso con la preservación de la biodiversidad del planeta y del compromiso con el bienestar animal, no solo de las especies en riesgo de extinción sino de todos aquellos animales que conviven con nosotros y a los que no siempre tratamos como deberíamos.

El "grupo valenciano" de chimpancés está formado por un macho de 30 años, Moreno, y cinco hembras: las 3 hermanas procedentes de Bioparc Fuengirola, Eva de 23 años, Natalia de 15 años y Noelia de 11 años y otras dos, Malin de 28 años y Py de 15 años, que llegaron de Boras Djurpark (Suecia).