Usuarios del polideportivo de Abastos se quejan de la falta de aire acondicionado

La ola de calor que está viviendo la ciudad de València ha venido acompañada de una situación insoportable para los usuarios del Centro Supera de Abastos, un local municipal cedido en concesión por el Ayuntamiento de València. Las altas temperaturas que se llegan a alcanzar en el recinto no se contrarrestan con el aire acondicionado que, según ha podido saber Levante-EMV, está averiado.

Así lo explica Paqui, una socia de que describe lo que vive cada día en las clases como «insoportable». «Hace más de 40 grados y no podemos dar bien las clases, incluso algunos señores mayores se han desmayado por el calor y ha tenido que venir las ambulancias», destaca.

Mismo testimonio ofrece Raquel, otra clienta que destaca que «no ponen el aire y al estar todo cerrado, esto parece una sauna y la gente está que se muere del calor». Asimismo, cuando ambas socias han decidido poner quejas, desde la administración del centro no ha habido ningún cambio. «El aire funciona, pero no tira aire frío. Sabemos que le falta una pieza y que repararlo cuesta 10.000 euros y, al no saber si van a continuar, pues no lo reparan», recalca Paqui.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de València explicaron a este medio que, tras acudir en la jornada de ayer al centro para revisarlo, han descubierto una «pequeña avería» en el sistema del aire, por lo que se ha pedido al adjudicatario que «haga las reparaciones necesarias ya».