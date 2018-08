Vecinos de Patraix critican los desniveles de la calle Enguera

Salir de tu casa y ver como la calle está totalmente desnivelada. Esa es la situación que denuncian algunos vecinos del barrio de Patraix, donde una de sus vías -la calle Enguera- ha experimentado el descenso de la calzada y la acera a lo largo de un tramo de varios metros en el último año.

Como explica el presidente de la Associació Veïnal Patraix, Toni Pla, este espacio que se ha hundido en la calle Enguera tiene su explicación en «el mal soterramiento de la línea de la subestación de Patraix», una obra que «está muy mal hecha» y cuyas consecuencias «se ven a simple vista» porque el hundimiento de la calle «es bastante grande y, cuando llueve, se llena de agua siempre».

No obstante, el hundimiento de la calle Enguera no es el primero que Pla y el resto de vecinos de la zona critican haber sufrido en los últimos meses. «Hace un tiempo ya pasó en Tres Forques y pusieron un parche para solucionarlo», recalca el presidente vecinal, asegurando que pese a ello «hay entre 50 y 80 metros donde el suelo ha cedido». «En Tres Forques, aunque este desnivel se nota, no impide la circulación de los coches, pero en la calle Enguera sí», enfatiza el responsable de la asociación.

Reclamando una solución



El hundimiento del terreno ha persistido en los últimos meses, un tiempo en el que Toni Pla asegura que «hemos reclamado que se actúe en la línea de alta tensión para evitar estos problemas». Asimismo, el presidente vecinal recalca que «se tiene que tener en cuenta la revisión de toda la obra realizada» hasta el momento, motivo por el que han estado haciendo «algunas reclamaciones» al Ayuntamiento de València que señalan este problema de mala ejecución en las obras por parte de la adjudicataria. «La empresa que lo ha hecho mal tiene la obligación de repararlo», insiste.

Por ello, en los últimos días, el Ayuntamiento de València ya ha delimitado la zona con vallas para la reparación entre el 13 y el 31 de agosto del tramo desnivelado en la calle Enguera. Para Pla, estas reparaciones «se tienen que hacer bien para que no vuelva a pasar» y demanda que esta vía, junta a otras que también se pueden ver afectada por el mismo problema, se incluyan dentro de los planes municipales destinados a reparar el viario público.