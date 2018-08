La policía examina a los aspirantes a oficial con una prueba sobre drones

La Policía Local de València no cuenta con ningún tipo de protocolo de actuación por la utilización de drones en la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, pese a no tener actas ni boletines oficiales de sanción para el uso indebido de estos aparatos voladores, en la última prueba de las oposiciones a Oficial del cuerpo municipal el ejercicio consistía precisamente en solventar una situación de este tipo con un particular que estaba volando su dron por una zona no acotada de la playa del Perellonet.

Esto ha generado gran malestar entre muchos de los aspirantes a las 52 plazas de oficial de la Policía Local de València, quienes se quejan de que la Jefatura del cuerpo no puede exigir estos conocimientos que hasta la fecha solo han sido impartidos en cursos voluntarios para policías. «Si no has ido a ese curso en cuestión estas suspendido», critica uno de los 92 agentes que se presentaron a la prueba.

Una veintena de candidatos no superó el ejercicio y han presentado alegaciones por dicha prueba sobre normativa de drones al considerar que no es un servicio habitual ni propio del cargo de oficial como exigen las bases de la oposición.«Después del esfuerzo y tiempo derrochado por muchos compañeros que nos hemos presentado al cargo de Oficial, nos llevamos esta desagradable sorpresa, como si tuviéramos que saber de todo, hasta de drones», lamentó a este periódico un opositor.

Algunos incluso atribuyen este inesperado ejercicio, sobre un caso práctico de un vuelo de un aparato de radiocontrol sin las autorizaciones pertinentes, a una forma de favorecer a determinados aspirantes. Así, las fuentes consultadas hablan de «traje a medida» de algún candidato opositor que es precisamente piloto de drones. Mientras que este aspirante, que obtuvo un 9,5 de nota, es un experto en la materia, la gran mayoría de agentes que se presentaron son desconocedores esta normativa reciente, publicada el 29 de Diciembre de 2017 en el Boletín Oficial del Estado, pero en la que todavía no hay protocolos o boletines oficiales sobre cómo debe actuar la policía de València.