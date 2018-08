Vecinos de Sant Marcel·lí piden la apertura de los huertos de la Rambleta

A finales del pasado año, la concejalía de Parques y Jardínes, dirigida por Pilar Soriano, anunció la adjudicación del proyecto para cuatro meses que permitiría la creación de una gran «zona verde» en el parque de la Rambleta. Este espacio, situado en el barrio de Sant Marcel·lí, contaría con 54 huertos urbanos y siete mesas de cultivo que permitiría el desarrollo ecológico de una de las zonas más características del barrio.

En la actualidad, este espacio verde se encuentra a la espera de que se ponga en servicio por parte del Ayuntamiento de València. Ante esto, el portavoz de la Asociación de Vecinos de Sant Marcel·lí, Vicent Soler, pide al consistorio que se inicie su funcionamiento «cuanto antes». «Pensamos que en septiembre u octubre ya estarán activos porque están ya casi a punto», destacó el responsable.

Según ha podido saber Levante-EMV a través de fuentes municipales, estos huertos urbanos ya están construidos y en este mes de agosto «se están ultimando los últimos detalles» para poder ponerlos en funcionamiento, siendo septiembre el mes elegido en el que se conocerá la fecha exacta de su apertura.

Como explica Vicent Soler, la importancia de esta iniciativa de huertos urbanos en el parque de la Rambleta reside en que con ellos «la gente pueda conectar con el pasado, con el campo y la naturaleza que caracterizaba esta zona», la cual se incluía dentro de la huerta valenciana. «Este parque y sus huertos nos permitirá pasar buenos momentos en familia en plena naturaleza», recalca el portavoz de la asociación de Sant Marcel·lí.

Asimismo, la puesta en marcha de estos espacios verdes irá unida a la creación de una asociación propia que se encargará de gestionar los huertos urbanos y reclamar «todo aquello que necesiten» al organismo correspondiente.

Sin noticias de la segunda fase

Además, y aunque esté en Sant Marcel·lí, esta asociación que agrupará a los dueños de los huertos «será independiente, no la gestionaremos nosotros», resalta Soler, argumentando a su vez que «queremos que haya iniciativas que sean autónomas del barrio, que no solo sean de la asociación». Estos huertos urbanos se incluyen dentro de la ampliación -también conocida como segunda fase- del parque de la Rambleta, una acción que, según fuentes municipales, todavía no está en su conjunto «en marcha».

Pese a ello, desde la asociación se reclama que en el nuevo diseño que realice la delegación de Urbanismo en esta nueva fase «incluya los huertos urbanos que se van a poner en marcha». «Queremos que estos huertos sean la base de la segunda fase», convirtiendo «la jardinería en lo principal», aseveró Vicent Soler.