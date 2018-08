El 30 % no usa el transporte público porque no hay o es inadecuado

En el Área Metropolitana de València solo un 14 por ciento de los desplazamientos se realizan con transporte público, frente 41,28 por ciento que se hacen un vehículo privado. La encuesta del Plan Metropolitano de Movilidad ha preguntado a los usuarios cuáles son los motivos por lo que no usan el bus urbano, metro o el autobús interurbano. El 29,3 por ciento de los encuestados asegura que es porque no hay servicio de transporte público o es inadecuado. Otro porcentaje dominante, el 27,2 % afirma que no le hace falta porque está «muy cerca del destino» al que se dirige.

Sin embargo, estos porcentajes varían de forma inversamente proporcional a medida que la distancia respecto a València va creciendo. Así pues, el municipio de València es el que menor porcentaje presenta en relación con el resto a la hora de elegir la falta de oferta o el inadecuado servicio como motivo de no utilización del transporte público (20,5%). A este, le siguen municipios cercanos al «cap i casal» a València que generalmente se encuentran conectados mediante la red de metro. Mientras, los municipios de la segunda y tercera corona, la opción de «no hay servicio» alcanza casi el 50 por ciento.

Llama también la atención que solo el 15 por ciento de los usuarios se queja de que no usa el transporte público por las bajas frecuencias de paso, porque es más lento que el coche o ir a pie, por horarios inadecuados o por falta de puntualidad.