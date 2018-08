El Mercado Central informa de las especialidades y ubicación de sus 300 paradas

El Mercado Central de València ha colocado en las principales entradas del recinto un directorio explicativo de las paradas del recinto indicando tanto su especialidad como su ubicación. Esta información está disponible, además, en los folletos que se pueden encontrar en el Punto de Atención al Cliente, ubicado junto a la puerta de la Avenida del Oeste.

El Mercado Central de València es el mayor centro europeo de venta de productos frescos de alimentación, que suponen dos tercios de la oferta de este recinto. Sin embargo, el Mercado Central alberga, además, tiendas gourmets, tiendas especializadas en vinos, cervezas y latas, y pone al alcance de sus clientes productos internacionales, procedentes de los distintos rincones del mundo y otros productos y servicios que no son de alimentación y que complementan su amplia oferta comercial como joyería, bisutería, perfumería, paellas y utensilios de barro y composturas.

Cuenta con cerca de 300 puestos de venta y más de 15.000 metros cuadrados distribuidos entre los 8.200 de superficie comercial y un sótano de 7.000 metros cuadrados dedicado a servicios a los clientes, como aparcamiento, consigna, almacenes, sala de juntas, servicios y otras instalaciones.



Calidad, especialización y asesoramiento

En lo que se refiere a la oferta del Mercado destaca la amplia gama de productos frescos de la máxima calidad, sobre todo frutas, verduras, frutos secos, especias, carnes de todo tipo, alta charcutería, pescados, mariscos y salazones, legumbres, panadería y pastelería, cafés, vinos, cervezas, licores y comida elaborada, así como otros productos como utensilios de cocina típicos de València, souvenirs, joyería y bisutería, reparación de calzado y piel, marroquinería y complementos.

Además, hay cafeterías, horchaterías y tiendas especializadas en productos como las setas, algas, azafrán, aceites, turrones y dulces, tiendas gourmet y de productos procedentes de países de todo el mundo.

El principal valor añadido que ofrece el Mercado Central es la alta calidad de sus productos y el nivel de especialización de sus puestos, cuyos encargados asesoran a los clientes.



Lo más exclusivo, lo que no hay que perderse

No es ninguna exageración afirmar que ´lo que no se encuentra en el Mercado Central de València es que no existe´. Y es que en sus paradas se pueden encontrar los productos más exclusivos, como la fruta fresca cogida en el día, las lechugas y rábanos recién cortados, el pescado recién sacado de las redes, el marisco vivo, las mejores carnes frescas o maduradas o los embutidos elaborados según la tradición centenaria€ Los salazones (bacalao, hueva y mojama de atún, tonyina de sorra, capenyanets, anchoas, sardina de bota, gambeta salada) y los encurtidos (aceitunas de todas las clases, alcaparras, altramuces, ´cebetes´, pebreres€).

Los puestos del Mercado ofrecen productos de temporada, como la fruta de verano (los albaricoques, la sandía y el melón, los melocotones, las papayas€) y la fruta de invierno (con la reina, la naranja, en sus múltiples variedades desde las tempranas clementinas hasta las navel late€ un sinfín de clases de naranjas, pomelos, limones€ cítricos básicos en una alimentación saludable).

Pero hay mucho más. Con el frío aparecen los caquis, la uva (el nostre raïm) ... y otros que se han hecho clásicos, como los kiwis, las papayas, el mango y siempre presentes el plátano canario y las bananas€. y todas las variedades de peras y manzanas, así como los fresones y las fresitas en puestos en los que también ofrecen nata montada.

El tomate valenciano es uno de los productos estrella del mercado en primavera y verano. Pero hay una inmensa variedad de tomates todo el año tanto de la Comunidad Valenciana como de otras procedencias.



Los productos más vendidos o destacados

Los productos más vendidos son los cítricos (clementina, variedades de naranja, limones), la fruta de verano (melocotones, albaricoques, nectarinas, uva, sandía, melón, frutos secos), carne (embutidos valencianos, ternera de calidad, hamburguesas, pollo y conejo), pescados (bacalao, dorada, lubina, merluza, pescado de playa, salmonetes, sepia y calamar, atún, pagel, salmón fresco y anguilas) y marisco (gambas, cigalas, clóchinas, tellinas y almejas).