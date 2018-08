El 95 por ciento de los clientes del mercado va a comprar a pie

La remodelación de Rojas Clemente creará una plaza digna «y una centralidad» para un barrio que hasta ahora no contaba con un centro neurálgico. El proceso participativo que llevó a cabo por La Paisatgeria reveló la necesidad de crear este nuevo espacio de conexión en El Botànic, pero al mismo tiempo los vecinos mostraron su preocupación por el aparcamiento en la zona. No hay que olvidar que se crea una plaza a costa de suprimir decenas de plazas de estacionamiento. Sin embargo, el análisis de la situación reveló que existen «tantas plazas de aparcamiento privadas como coches censados en el barrio», según Gonzalo Fayos, representante de la empresa que hizo el proceso de participación. Además, una encuesta entre los clientes del mercado desveló que el 95 % de ellos acudía a hacer sus compras a pie, «por lo que la pérdida de plazas no afectará a la actividad comercial». «Los vecinos lo que sí han pedido es que el barrio sea de zona naranja, solo para residentes», explicó Fayos.