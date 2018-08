Asfaltan una calle de Borbotó y dejan un ciprés en medio

Un solitario ciprés desafía al poderoso asfalto en Borbotó. El ejemplar, que creció en la calle Juan Bautista Pastor cuando ni siquiera era una vía urbanizada, se ha quedado atrapado en medio de la calzada, tras unas recientes obras de asfaltado de esta vía.

Los vecinos de Borbotó eligieron a través de los presupuestos participativos la finalización de la segunda fase de un jardín en la calle Juan Bautista Pastor, que solo estaba urbanizada en parte. El proyecto consistió en el acondicionamiento y ajardinamiento de una parcela de 2.077,35 metros cuadrados, que llevó a cabo el año pasado la concejalía de Parques y Jardines.

Pese a que el jardín se finalizó en octubre de 2017, faltaba por urbanizar un pedazo de la calle Juan Bautista Pastor, en la que había crecido el típico ciprés que se planta junto a los cementerios. Desarrollo Urbano encargó a la contrata el asfaltado de la calle para la apertura total de esta vía, que conecta dos partes de la población.

Las concejalías de Desarrollo Urbano y Parques y Jardines intercambiaron varias comunicaciones para decidir qué había que hacer con el ciprés. Desde la delegación que dirige Pilar Soriano se trasladó a la contrata que había que proteger el árbol porque no había posibilidad de trasplantarlo dado su gran porte. De hecho, explican fuentes de la delegación que el ciprés, una vez asfaltada la calle, queda alineado con la futura línea de aparcamiento de vehículos, por lo que consideran que no hacía falta eliminarlo. El resultado es cuanto menos esperpéntico, se quejan algunos vecinos de Borbotó que se han puesto en contacto con este periódico, pues no entienden cómo se ha podido llegar a esta situación.

Tras el asfaltado el ciprés se ha quedado prácticamente en mitad de la calzada, pero aún no se ha señalizado (aunque está previsto hacerlo). Los coches deben extremar la precaución en este tramo.