Empresarios valencianos impugnan el concurso de la estación marítima

Espadas en alto en el concurso de la estación marítima en desuso de la Marina de València. La Asociación Valenciana de Startups amenaza con recurrir el concurso para la adjudicación de la antigua Estación Marítima que se reconvertirá en un nuevo espacio dedicado a la innovación impulsado por el Consorcio València 2007 y en el cual, tal como avanzó este diario, se perfila como ganadora la empresa belga Fosbury & Sons.

La propuesta de la Asociación de Startups valenciana, denominada Valencia Innovation District, recibió mejora puntuación en la parte técnica, si bien en la oferta económica la segunda ha superado a la primera y la suma de ambas deja mejor situada a la propuesta belga, según reiteraron ayer fuentes del Consorcio. Sin embargo, las startups valencianas, no están conformes con la evaluación económica y así se lo han trasladado en un escrito a la comisión delegada del Consorcio, que tiene previsto hacer público oficialmente el nombre del ganador a principios de septiembre.

Las startups valencianas argumentan que la oferta económica de Fosbury & Sons «no cumple las condiciones establecidas en los pliegos para realizar las fórmulas matemáticas correspondientes» y amenazan con recurrir el concurso y llegar incluso a la vía judicial, lo cual podría retrasar meses la reconversión y explotación de la antigua estación marítima, cerrada desde hace años.

El pliego de condiciones del concurso de la estación, en el que se ha dado participación a un comité de expertos para evaluar las propuestas técnicas de las empresas, asigna la misma puntuación a la parte técnica y a la económica, en concreto, 50 puntos y, en caso de empate, da mayor peso a la propuesta económica. La puntuación total se obtendrá de la suma de la puntuación técnica más la puntuación económica, con un máximo de cien puntos. En la parte económica se puntuaba hasta 35 puntos el canon mensual y cinco el variable. Además asigna diez puntos a la inversión en obras y equipamiento. En la parte técnica se valoraban el proyecto de explotación con 35 puntos (donde sumaban, entre otros, la experiencia, las cartas de compromiso de empresas, la proyección internacional y la generación de un ecosistema de innovación)y y el proyecto de obras e instalaciones con 15 puntos.

Queremos un «concurso justo» asegura la asociación en un comunicado donde defienden además que el objetivo del concurso es crear un hub tecnológico dedicado a las startups y no un espacio de «coworking» y remachan que «la única oferta que cumple» esa exigencia es la suya.

La oferta belga, tal como informó este diario, apuesta en su oferta por un espacio para la innovación en sentido amplio, donde tengan cabida desde empresas tradicionales a emprendedores nómadas y startups.

Las fuentes del consorcio consultadas no quisieron entrar ayer en la polémica si bien puntualizaron que el proceso se ha llevado a cabo con claridad y transparencia, otra cosa son las interpretaciones y destacaron que las concesiones de la marina «no se pueden dar a dedo».