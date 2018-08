«El tripartito no ha hecho nada por las startups más allá del concurso de la estación marítima»

El grupo municipal del PP reclamó ayer más «transparencia y rigor» en los procesos de contratación del Consorcio València 2007, el organismo que gestiona las obras de la Copa del América, tras conocerse la decisión de la Asociación Valenciana de Startups de impugnar el concurso para la adjudicación de la antigua estación marítima, a cuya gestión optaba dicha asociación junto con la empresa belga Fosbury and Sons.

«El tripartito, más allá de las dudas y polémicas generadas en el concurso de la Estación Marítima de la Marina, no ha hecho nada para impulsar en València la creación de nuevos espacios que den acogida a startups», apuntó ayer la concejala popular Beatriz Simón. La edila aseguró que el recurso planteado por la Asociación Valenciana de Startups por la tramitación del concurso de la explotación de la antigua Estación Marítima ubicada en la Marina de Valencia así lo evidencia.

Simón no entró en valoraciones sobre el resultado final de este concurso, en el que la empresa belga Fosbury and Sons ha obtenido la mejor la puntuación, recurrido por las startups valencianas y que «tendrá que resolverse en el ámbito judicial o administrativo que toque». La concejala apuntó que en todo caso, la polémica adjudicación de la estación marítima deja en evidencia que «el tripartito que gobierna el ayuntamiento en la actualidad no ha hecho absolutamente nada en tres años para impulsar nuevos espacios en la ciudad de Valencia en los que albergar empresas innovadoras y desarrolladoras de startups».

Simón citó como ejemplo el abandono por parte del gobierno tripartito del proyecto de rehabilitación de la antigua Harinera de Las Naves, en Juan Verdeguer, un proyecto que, apuntó, el gobierno del PP dejó con las obras de consolidación acabadas y listas para que este edificio, junto los espacios de la Marina, se convirtiera en un centro de atracción de empresas tecnológicas.

En reiteradas ocasiones, ha manifestado Simón, el PP «ha mostrado su total apoyo a la expansión del ecosistema valenciano de startups, porque estamos convencidos de su potencial en la ciudad para incrementar la actividad económica y crear nuevos puestos de trabajo».

Por el contrario, añadió la concejala de la oposición, «el tripartito no sólo es que presenta un balance paupérrimo en inversiones en nuevos espacios que sean motores de la innovación, sino que lo poco que está haciendo, genera dudas, polémicas e inseguridad jurídica como estamos viendo que sucede con el concurso de la Estación Marítima».