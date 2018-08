Vecinos y ayuntamiento pactan 11 normas de convivencia para la "zona 0" del Cabanyal

El Ayuntamiento de València ultima la publicación de unas normas para mejorar la convivencia en la zona cero del Cabanyal, según anunció ayer el alcalde Joan Ribó. Se trata de una especie de decálogo que regula actividades y horarios en la vía pública que ha sido pactados por las diferentes asociaciones del barrio marítimo, incluidos los representantes del pueblo romaní. Se trata de una iniciativa de la concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Isabel Lozano, según explicó Ribó. La edil de Compromís confirmó a este periódico que se trata de un «una especie de decálogo, aunque tendrá 11 puntos para mejorar la convivencia».

«Queremos presentar las conclusiones del Pacte per la Convivència en septiembre, con el que llevamos trabajando todo el año. Son 11 puntos que tienen que ayudar a mejorar las relaciones entre los vecinos, que luego cada uno cumplirá o no, pero es una alternativa a la solución de la sanción, que no previene, sino que castiga. Nosotros hemos intentado proponer y mejorar con un pacto entre todos», defendió Lozano, que no quiso desvelar aún el contenido del documento.

Hay que recordar que el pasado mes de mayo se celebró una nueva sesión del Pacte per la Convivència en El Cabanyal-Canyamelar-Cap de França, integrado, a nivel municipal, por la concejala de Inserción Sociolaboral, Isabel Lozano, el Intendente de la zona de la Policía Local de València, la directora del CMSS de Malva-rosa y la secretaria de la Junta Municipal de Distrito, y también, por parte del asociacionismo, miembros de Salvem, AA.VV. del Cabanyal, Brúfol, Va Cabanyal, Bloc de Portuaris y Secretariado Gitano.

Además de elaborar un texto con normas de comportamiento para la zona cero, los representantes del pacto exigieron a la Delegación del Gobierno un mayor control en el barrio, a través de la Policía Nacional, de la venta de drogas.



Muchos frentes

«La problemática del Cabanyal es complicada, pero se está trabajando en muchos frentes, desde el punto de vista urbanístico, rehabilitación de viviendas, buscando recursos europeos para hacer una serie de actuaciones, también desde el punto de ayudas sociales. Por ejemplo, esta mañana –por ayer– estaba leyendo unas normas que se han consensuado para la zona 0 del Cabanyal y que se han hecho con todas las asociaciones del barrio, entre ellas las gitanas, para mejorar la convivencia», explicó ayer Ribó cuestionado por los problemas del barrio.

«También estamos trabajando desde el punto de vista policial, por ejemplo con la policía nacional para que intensifique el control por drogas, una cuestión que ha mejorado ahora respecto a otros gobiernos», dijo Ribó tras las críticas a la Delegación de Gobierno del pasado mes de mayo.

Otro tipo de medidas tienen que ver con las iniciativas de los servicios sociales «y el nuevo centro que tendrá el barrio junto a la Universidad Popular». «Se trabaja también en el tema de la ocupación, pero hay mucho trabajo porque había muchas viviendas ocupadas», lamentó el representante de Compromís, que justificó: «Esto no se arregla en un día, es imposible. Lo que se ha deshecho en 20 años no se puede arreglar en un día, pero estamos en ello y espero que dé resultados muy pronto».

«Tenemos un plan para frenar la degradación de la convivencia en la zona cero», defendió el alcalde ante las críticas que diariamente recibe en las redes sociales de vecinos del Cabanyal que están hartos de esperar una solución para el barrio. «Erradicar la degradación no se puede hacer 'manu militari', no se puede echar a la gente a patadas. Hay culturas diferentes que se han de armonizar y trabajamos para solucionarlo pese a que es complejo», dijo el máximo responsable del Ayuntamiento de València.