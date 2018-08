Los servicios jurídicos dicen que las señales deben ir en los dos idiomas

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València han determinado que las señales de tráfico de la ciudad deben estar rotuladas en los dos idiomas oficiales y no únicamente en valenciano. Para el equipo de gobierno, no obstante, este informe, encargado por ellos mismos, no supone ningún cambio en la política actual, pues ya se está rotulando en los dos idiomas. Lo que no va hacer, asegura, es ceder a las pretensiones de la oposición (PP y Ciudadanos) de rebajar la aplicación del reglamento municipal de uso del valenciano, que afecta, por ejemplo, al nombre de las calles, ya que se trata de una normativa de más de 20 años aprobada precisamente por el PP.

Fueron unas placas indicando la nueva ordenación del tráfico alrededor del Mercado Central las que en junio de 2016 desataron la polémica. La Concejalía de Movilidad las rotuló solo en valenciano y la Delegación del Gobierno le hizo un requerimiento para que estuvieran en los dos idiomas, requerimiento al que finalmente le hizo caso el ayuntamiento.

El equipo de gobierno, no obstante, dudaba de la obligación de hacerlo y pidió un informe a los servicios jurídicos municipales para que les sacaran de dudas. Y eso es lo que se ha resuelto ahora: las señales de tráfico deberán estar en los dos idiomas, dice ese informe, algo que, según dijeron fuentes municipales, ya se viene haciendo con normalidad. «No cambiará nada», dijeron.

Este informe afecta a las señales de tráfico de la ciudad, pero no afecta, por ejemplo, a la rotulación de las calles, que quedan bajo el paraguas del reglamento municipal que regula el uso del valenciano en la administración local. Y en lo que respecta a ese reglamento el Govern de la Nau no está dispuesto a hacer ninguna concesión a la oposición, que le ha pedido que rebaje su aplicación, particularmente después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara el mes pasado varios artículos del reglamento de la Generalidad que priorizaban el uso del valenciano en la administración.



Reglamento «irrecurrible»

El concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, ha destacado la importancia de ese reglamento y su aplicación como «mecanismo de defensa y normalización de una de las dos lenguas cooficiales que conviven en nuestra ciudad»; y ha recordado que el tiempo transcurrido desde su aprobación, con un gobierno del Partido Popular en la ciudad, implica que es una normativa totalmente «irrecurrible», por lo que «su aplicación no suscita ningún tipo de cuestionamiento».

«El PP tendrá que explicar por qué un reglamento aprobado por ellos en 1996 ahora ya no vale y se tiene que cambiar», dijo Campillo, quien recordó que «el reglamento únicamente establece una serie de medidas positivas para promocionar el uso del valenciano en la administración municipal de València, algo lógico al no ser Cuenca sino València donde se fomenta el valenciano». Además, explicó que «sentencias no firmes, que la Generalitat ha indicado que tiene la intención de recurrir, no afectan a un reglamento municipal aprobado y publicado en 2005 en el Boletín Oficial de la Provincia».

El concejal ha explicado que «el reglamento municipal intercede para colaborar en el uso y la normalización del valenciano estableciéndola como lengua de uso habitual en la rotulación en la vía pública que sea competencia municipal. Este planteamiento, que es el que se utiliza en el día a día de la administración local, permite a la ciudadanía utilizar cualquiera de las dos lenguas y que se respete su derecho a recibir atención en cualquiera de ellas».