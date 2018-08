El "retén" de la policía de la zona cero dejará paso a la Universidad Popular

El Ayuntamiento de València construirá la futura sede de la Universitat Popular del Cabanyal en el solar donde actualmente se ubica el retén provisional de la Policía Local, un módulo prefabricado o barracón que se instaló en la zona cero del barrio. Así, tras una solicitud de la concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas, el servicio de Patrimonio ha acordado la adscripción de esta parcela situada entre las calles Escalante, números 198-200, y José Benlliure, números 165-167, para el nuevo equipamiento.

La concejala de Igualdad, Isabel Lozano, ha solicitado la inclusión de cara a los presupuestos municipales de 2019 de una partida de 38.266 euros, con la que se llevará cabo la redacción del proyecto. Así, el retén provisional de la Policía Local seguirá en el mismo espacio hasta que se inicie el proceso de construcción de la Universitat Popular.

El proyecto no está incluido en el plan Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado). Así, a pesar de no contar con fondos europeos para su construcción, su puesta en marcha podría verse agilizada, ya que no está sujeta a la lenta tutela europea que ralentiza otros muchos proyectos para el barrio.

La parcela adscrita a Igualdad entre las calles Escalante y José Benlliure cuenta con una superficie de 339 metros cuadrados.

Hay que recordar que el Cabanyal no cuenta actualmente con Universitat Popular, y que se usa como referencia el local de la calle Beato Joan Grande, números 10-12, que está en el vecino barrio de la Malva-rosa y por el que se paga un alquiler a la empresa pública Aumsa, su propietario.



Revisión del acuerdo

El acuerdo de adscripción del solar será revisado por el Servicio de Patrimonio transcurridos dos años desde su aprobación, «a fin de comprobar la efectiva utilización del inmueble adscrito para la finalidad indicada, pudiendo ser dejado sin efecto el acuerdo de adscripción en caso de que se compruebe que no se ha destinado a dicha finalidad», se advierte en el documento.

En cuanto a la Malva-rosa y según señala la concejalía de Patrimonio, la actual Universitat Popular tiene dos sedes, un edificio «que no está optimizado» y un bajo alquilado a Aumsa. «En la Malva-rosa hacen falta locales para el centro de juventud (que se tuvo que cerrar por insalubre) y una biblioteca que demandan desde hace tiempo los vecinos», explica el departamento de la edil María Oliver. La propuesta que encabeza la concejala de València en Comú es que la Universitat Popular se concentre en el edificio y el bajo alquilado pase a ser Punto de Lectura y Centre de Juventud para uso vecinal. Dicen que es «la propuesta más razonable» y por ello buscarán el consenso.