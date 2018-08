La platja de Les Arenes rep la visita del Bus de la Llengua

Els banyistes que passen hui per la platja de Les Arenes és trobaran amb un autobús molt particular: «El Bus de la Llengua», que promou l'ús del valencià i la diversitat lingüística mitjançant activitats, jocs i concursos. Aquesta iniciativa, promoguda per la campanya de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: «Sempre Teua. La teua Llengua», està recorrent la Comunitat Valenciana de cap a cua i ho seguirà fent en els pròxims mesos. De fet, té previst recórrer un total de 77 municipis en 2018 i 29 més en 2019. Així, la pròxima parada serà a Riba-roja els dies 3 i 4 de setembre. I tornarà a València, del 5 al 7 del mateix mes, concretament a la UPV. Aquest autobús va arribar a València ahir i es quedarà fins a avui a la platja.

Els tallers que s'ofereixen s'adapten a les edats dels menuts. I entres ells n'hi ha d'alguns com «Una de quatre», «L'alfaruleta», «A la moda»,»El conte volador» o «Paraules esteses».

També es fan altres activitats, com la de crear una oració en valencià, que es fa amb la tècnica de la pluja d'idees en la part de dalt de l'autobús, que és descoberta.



20.000 bosses de la campanya

Aquesta campanya inclou també el repartiment de 20.000 bosses amb el lema «sempre teua, la teua llengua» i està previst que es repartisquen un total de 20.000 bosses en les diferents platges en una campanya que, precisament, acabarà avui a la platja de Les Arenes. Per altra banda, dues avionetes estan recorrent la costa valenciana en dues rutes que vorejen la mar amb diferentes frases d'aquesta campanya. Tot per a promoure l'ús del valencià entre els menuts i també entre la població en general.