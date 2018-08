Así será el aparcamiento de la plaza de Brujas

El alcalde de València, Joan Ribó, ha visitado hoy junto al concejal de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, las obras del aparcamiento de Brujas, que se encuentran en una fase avanzada tras la construcción de la rampa de acceso y el inicio del revestimiento interior del estacionamiento.



Ribó ha explicado que los plazos de construcción están "funcionando al ritmo previsto" y aunque no ha dado una fecha concreta, ha señalado que su compromiso con los vendedores del Mercat Central y los vecinos es que esté en funcionamiento "antes del inicio de las compras de Navidad".



El alcalde no ha descartado que en el futuro el aparcamiento se conecte con el estacionamiento de concesión privada del jardín de Parcent, en la plaza Juan de Vilarrasa. "Está todo preparado para una futura conexión y solo hay que derribar un muro, pero hay que esperar que finalice en 2020 la concesión actual", ha explicado Ribó. Por su parte, el concejal Giuseppe Grezzi ha señalado que se "evaluará el año que viene las opciones de conexión y el estado del parking", ya que se trata de una instalación muy antigua.



Ribó ha insistido también que no se iniciarán las obras de la plaza del Reina hasta que no esté finalizado el aparcamiento de Brujas, mientras que también ha explicado que están "a la espera" de que la Conselleria de Infraestructuras les entregue el proyecto para remodelar la plaza de Brujas y el entorno de la plaza del Mercat.





El aparcamiento de la plaza Ciudad de Brujas dispondrá de un total de 356 plazas para coches, 11 de ellas para personas con movilidad reducida, 29 para motos y 46 para bicicletas, además de 40 puntos para la recarga de vehículos eléctricos.

La primera planta se destinará a logística de mercancías, como por ejemplo carga y descarga. El aparcamiento dispone de tres accesos para peatones desde la superficie y hay, además, cuatro ascensores para acceder.