El consistorio pide "calma" sobre el centro de inmigrantes

La concejala de Cooperación, Neus Fábregas, pide "calma" respecto al centro de acogida de inmigrantes que se quiere ubicar en la antigua guardería de Aiora. Este mes, el consistorio ya ha comenzado las obras para adecuar los baños de este espacio a personas adultas, unas reformas "necesarias" para que se pueda acoger "cualquier tipo de uso en un futuro".

Sin embargo, como explica la edil, esta obra no significa que la iniciativa siga de momento activa, sino que "está paralizada" hasta que en septiembre se reuna con los vecinos para dialogar sobre el proyecto, por lo que pide a la oposición "que no creen alarma social sobre este tema".

Esta semana, los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos se han mostrado contrarios a la ubicación de este centro en el barrio de Aiora. El portavoz del PP, Alfonso Novo insistía en la paralización de las obras hasta que se tuvieran los informes oportunos y se consensuara con los vecinos, mientras que el portavoz de la formación naranja, Fernando Giner, criticó que el gobierno actúe "sin atender a los procesos y las normas que requiere la administración pública y sin hablar con los vecinos".

No obstante y pese a las críticas, Fábregas destaca que, aunque le gustaría resolver este tema «pronto», su intención es "hacerlo de manera más sosegada", conversando con los vecinos "para poder ver sus ideas, saber qué quieren hacer y qué problemas ven en la iniciativa". En esta línea, la concejala ha resaltado que, pese a que en la actualidad el espacio tiene un uso educacional y que este "se puede mantener provisionalmente", la adecuación a un nuevo uso -necesaria para que pueda acoger el centro- «no puede realizarse porque está paralizado el proceso».



Evitar la confrontación

Además de la conversación con los residentes de la zona, Fábregas pide a la oposición que no realice "discursos de confrontación que no ayudan para nada al diálogo". "Somos ciudad refugio y seguiremos haciendo políticas en esta línea", por lo que reclama al PP y Ciudadanos que "no jueguen con las personas para intentar conseguir unos pocos votos".

Asimismo, la edil municipal también ha querido dejar claro que el proyecto "no es una residencia de extranjeros", sino que es un lugar temporal en el que "generar recursos para que puedan ser autónomos y garantizar sus derechos". Del mismo modo, si el centro se acabara construyendo, Fábregas ha resaltado que «no es excluyente» para la realización de otros proyectos vecinales.