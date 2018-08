Lime despliega 200 patinetes en la calle y busca a alguien para recargarlos

El desembarco de la empresa californiana Lime en la capital del Turia ya ha comenzado a efectuarse. Más de 200 patinetes eléctricos de esta compañía -que cuenta entre su accionariado con gigantes como Uber y Alphabet (Google)- ya se han colocado por las principales vías de la ciudad de València.

No obstante, la actividad de la empresa no se detiene ahí, ya que está buscando un nuevo empleado que se una a sus filas. Este trabajador, que no necesita experiencia previa, se encargará de recoger los patinetes Lime-S del «cap i casal», cargarlos en su casa y devolverlos a la calle para que los usuarios puedan utilizarlos.

Este trabajo, para el que se necesita un vehículo con el que recoger los patinetes, será un empleo autónomo cuya retribución irá desde los seis a los doce euros por cada vehículo eléctrico cargado.