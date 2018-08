Detenida en València por intentar acuchillar a su marido y a dos policías

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito de Trànsits de València a una mujer de 49 años y origen lituano como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras agredir a su pareja en presencia de los policías. La ahora arrestada, tras pegarle un bofetón a su pareja delante de los agentes, sacó un cuchillo de 15 centímetros con el que arremetió contra los tres, por lo que también se le imputa un delito de atentado a agente de la autoridad.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la noche de ayer, cuando los policías fueron avisados por la Sala del 091 para que se dirigiesen a un domicilio del distrito de Trànsits de València, donde al parecer había una fuerte discusión de pareja.

Inmediatamente, los agentes se dirigieron al domicilio y averiguaron que momentos antes una mujer muy alterada había comenzado a insultar y amenazar de muerte a su pareja.

Un componente de la patrulla intentó entrevistarse con ella, pero ésta hacía caso omiso a las indicaciones, no contestaba a ninguna pregunta y estaba en un alto estado de agitación, por lo que el policía le indicó que se sentara y tratara de tranquilizarse. Cuando parecía haberse calmado, se levantó de forma sorpresiva y le pegó un fuerte bofetón a su pareja para, a continuación, sacar un cuchillo de grandes dimensiones con el que amenazó tanto a su marido como a los policías con frases como "a mí no me lleváis".

Los policías la detuvieron entonces como presunta autora de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar y atentado a agente de la autoridad.

La detenida, con un antecedente policial, ha pasado a disposición judicial.