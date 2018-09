Alertan de malos olores en el Saler y los regantes defienden el desembalse

Entrado ya el mes de septiembre, nos encontramos en un momento donde el arroz está a punto de ser segado y, por tanto, está en un punto muy delicado donde una mala gestión podría arruinar gran parte de la cosecha. Por este motivo, la Junta de Regantes de l'Albufera está especialmente pendiente del estado del agua del lago y, sobre todo, de su nivel. Por este motivo, el pasado 29 de agosto tomaron la decisión de desembalsar parte del agua hacia el mar. Una decisión que tratan de minimizar, en la medida de lo posible, y sobre todo, en los meses veraniegos cuando hay más presencia de gente y bañistas en la zona.

Este desembalse provocó que algunos usuarios de las playas observaran una línea más oscura de agua en la zona, y algunos de ellos han llegado a criticar que era «de un color marrón rojizo oscuro y que producía olor». No obstante, el secretario de la Junta de Desagüe, José Fortea, asegura que estas críticas «deben de ser de gente que no es de la zona y que desconoce totalmente el funcionamiento de l'Albufera y sus fases de desagüe». Él recuerda que, en otras épocas, cuando el nivel de agua en el lago era mayor, estos desembalses eran más frecuentes. Pero ahora son más limitados y, además, se intenta que no se produzcan durante los meses estivales. No obstante, «en ocasiones como esta no podemos hacer otra cosa porque de no hacerlo ponemos en riesgo el arroz que, no lo olvidemos, es nuestro modo de vida y subsistencia», aclara.

Él, harto ya de que no se valore la labor de los agricultores y regantes en este ecosistema, va incluso más allá: «No tenemos por qué desembalsar pensando en la bandera azul porque esta no nos da de comer. Y quien quiera una playa con bandera azul que se vaya al Caribe o a otra zona de la Comunitat Valenciana». Y asevera que están «hartos de escuchar tonterías de este tipo». Fortea explica que la línea más oscura de agua en el mar es algo «normal que ha pasado siempre y que se da cuando se junta el agua del lago, que llega filtrada por los campos de arroz, con la del mar, más salada». Además, agrega que es algo que «también desaparece de forma natural».

Él reivindica que «tenemos que vivir de nuestras explotaciones y somos nosotros quienes mantenemos el medio ambiente y l'Albufera». Y agrega: «Que nos respeten a nosotros. Para finalizar augurando una buena cosecha de arroz para este año, aunque reclama precios más altos de venta.