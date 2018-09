El Síndic ha pedido informes sobre el estado de la Almoina sin éxito

El Síndic de Greuges de ha dirigido al Ayuntamiento de València para reclamarle una vez más toda la información sobre el estado del Centro Arqueológico de la Almoina, que ha empezado a dar la entrada gratis a los visitantes porque los sistemas audiovisuales no funcionan. Atendiendo a la denuncia del Circulo por la Defensa y Difusión del Patrimonio, el Síndic ha pedido un informe de la situación actual y reprocha que no haya atendido anteriores requerimientos en este sentido.

Entre tanto, el portavoz del grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha acusado al alcalde, Joan Ribó, de consentir las graves deficiencias en la Almoina, que «existen desde hace años y más en concreto desde febrero, momento de la realización de un extenso informe sobre la situación por parte de su director, a quien se ha hecho caso omiso».

«Si un alcalde conoce las deficiencias de un equipamiento de la ciudad y sigue igual mes tras mes eso es consentimiento de daños en un bien patrimonial. Encima es lugar fundacional de la ciudad de València. Es dejadez y falta de sensibilidad que no tiene con otras cuestiones. Debería decirle a su concejala de Cultura que de una vez emprenda las obras en La Almoina porque las goteras están desde hace seis años. No nos vale que estaban de antes de que gobernaran. No han puesto solución alguna en todo este tiempo», dijo Giner.

Por su parte, la concejala Amparo Picó explicó: «La concejala Gloria Tello dijo en su día que iba a pedir a la empresa constructora la subsanación de las deficiencias, pero no ha hecho nada. Tampoco en ninguna modificación de créditos, y van varias este año, se ha incluido dinero. Nadie del tripartito le da importancia a lo sucedido ni tampoco a los comentarios de los turistas cuando van a La Almoina y se encuentran con todo roto. Esto es una mala imagen para la ciudad de Valencia en un lugar con unos 40.000 visitantes ya este año».