Con el nuevo carril bici de Sant Vicente se ha adecuado la conexión entre el Anillo Ciclista -a la altura de la Plaça de Sant Agustín- y la Plaza de España, donde, por el momento, el carril bici no dispone de continuidad. No obstante, a finales de este año y principios del siguiente está previsto que se ejecute el carril bici de la Gran Via de Fernando el Católico, que podrá conectar este punto hacia el norte de la ciudad, a la espera de la futura con la Avenida del Cid.