Los vecinos exigen que se limpien las canchas del Parque del Oeste

Cristales, envases o latas en un espacio dedicado al deporte municipal. Esa es la grave situación que denuncian diversos vecinos del barrio de Tres Forques en los campos de fútbol y baloncesto situados dentro del parque del Oeste, donde la basura acumulada ya es un serio problema.

Como explica Mari Carmen, una ciudadana que acude en verano al parque con sus nietos, la realidad es que el espacio deportivo «está muy muy sucio». «Cuando he ido he visto de todo allí. Latas y cristales sobretodo, aunque hay muchas más cosas», destaca, resaltando que es «una pena» que se encuentre en esta situación. Pese a que el resto del parque se encuentra «limpísimo», Mari Carmen resalta que «esta zona está indecente, no la limpian».

Por ello, esta pasada semana decidió llamar al ayuntamiento donde «me dijeron que ya tendría noticias, pero una semana después sigue igual», resalta la vecina, asegurando que no es la primera vez que pasa. «El año pasado en julio estaba igual», enfatiza.

Además, según Mari Carmen, cuando ha preguntado a los jardineros presentes -perteneciente a la concejalía de Parques y Jardines- por qué no se limpia este espacio como si que se hace en el resto del parque, la respuesta ha sido siempre que aunque les costaría poco «no se lo permiten», ya que debía ser la concejalía de Deportes «quien lo limpiara porque las canchas son suyas».



Deportes se desmarca

Sin embargo, como ha podido saber Levante-EMV a través de fuentes de la concejalía de Sanidad, Salud y Deporte esta competencia en la limpieza de los campos de fútbol y baloncesto «no son nuestras». «Nosotros nos encargamos de lo que es el mantenimiento de la pintura y el material, pero no de la limpieza», recalcan.

Asimismo,estas mismas fuentes expresan que en la concejalía «no tenemos una contrata de barrenderos», ya que, en este caso, «entendemos que al ser un espacio que está dentro de un parque debería ser Parques y Jardines quienes se encargaran de su limpieza, por lo que no sabemos por qué no se limpia esa zona».