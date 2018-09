Ribó: «Sin licencia no podrán usar la vía pública»

El alcalde de València, Joan Ribó, dijo ayer a la empresa Lime, que «mientras no haya un permiso y el equivalente a una licencia no se puede utilizar la vía pública en esa dirección y, por tanto, o la empresa los retira o la Policía los retirará, como está haciendo ya». Preguntado por el alquiler de motocicletas eléctricas, el alcalde puntualizó que no es «exactamente la misma situación» que la de los patinetes, puesto que el aparcamiento del operador de motos no genera invasión de las aceras «que es lo que preocupa a los viandantes».