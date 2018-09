El proyecto de la plaza del Mercat las pondrá en valor

? No existe ningún plan específico para recuperar les «covetes» ya que tienen múltiples propietarios, pero sí su entorno. El proyecto ganador de la remodelación de la Plaça del Mercat y Brujas, el de Alberto Peñín, hace alusión a las antiguas «covetes» de Sant Joan y a la necesidad de recuperarlas como elemento patrimonial. Los arquitectos abogan en su propuesta por adecuar los también denominados «porxets» para convertirlos en un espacio de interpretación del barrio del Mercat. Sería un uso más socio-cultural y etnográfico que comercial. La propuesta que se ejecutará –todavía no has salido a licitación las obras de construcción–, propone recuperar la cota original del acceso a través de una escalinata o grada.