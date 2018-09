El ayuntamiento no autoriza la feria del marisco porque dice que los terrenos son "de uso público"

La Concejalía de Dominio Público no ha autorizado el inicio de la fiesta MarisGalicia, que debía haberse inaugurado ayer, al considerar que «los terrenos donde se pretende ejercer la actividad están destinados a un uso o servicio público, si bien son propiedad de Adif». Ayer mismo, los organizadores del evento, un festival dedicado íntegramente a la gastronomía de Galicia, presentó ante el juzgado de guardia la aplicación de medidas cautelarísimas, aduciendo que la instalación no sólo había pasado por todos los trámites necesarios, sino que, consideran, la administración local comete un error al catalogar los terrenos (la antigua playa de vías de la estación del Grao) como de uso público. «Es un error. Así de fácil. Es una equivocación que pueden subsanar. Pero que hay que aplicar inmediatamente porque a cada día que pase, el desastre económico será mayor» aseguraba ayer el coordinador del evento, Manuel Gómez. «Es increíble. Llevamos diez años celebrando este festival en ciudades de toda España y en espacios de todo tipo: explanadas, plazas públicas, plazas de toros... nunca, absolutamente nunca, habíamos tenido ningún problema». La empresa había presentado la documentación «y, una vez instalada la carpa, tanto el certificado de fin de montaje como el del Organismo de Certificación Administrativa». Pero no parece un problema de la carpa, sino del lugar en el que se ubica y en el que, por ejemplo, se han celebrado eventos como la Feria de Navidad o las paellas universitarias.

La empresa reconoce que «hay 240.000 euros en el aire entre el alquiler firmado con Adif, carpa, trabajadores, publicidad... y el género, que viene cada día en camiones desde Galicia para que se sirva totalmente fresco». Una situación que confían se revierta «en cuanto se den cuenta de que se está cometiendo un error gravísimo». La feria tiene previsto prolongarse hasta el 30 de septiembre.