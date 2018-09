ValC sorprende con su idea de pagar el 100% del soterramiento de las vías

Cuando se resolvían las diferencias en cuanto al PAI del Grao, el grupo de València en Comú (ValC), el tercer socio de Gobierno, se descolgó con una propuesta para el soterramiento de las vías que consiste básicamente en que esa obra la pague íntegramente el ayuntamiento en diez años.

Su plan se basa en el proyecto más corto de ADIF para estas vías, que es el soterramiento desde el Grao hasta las Moreras, y en el presupuesto del administrador ferroviario: 78 millones de euros. València en Comú propone recuperar los 7 millones de euros que han aportado los PAIs de la Avenida de Francia, Ciudad de las Ciencias y Moreras y el resto ponerlo el ayuntamiento de su presupuesto en 10 años. Sería un 0,75% del presupuesto cada año.

«El ayuntamiento debe tomar la iniciativa, no podemos escudarnos en que ADIF no quiere o que el Estado no quiere. Tenemos recursos suficientes para iniciar el proyecto y hacerlo poco a poco mientras tocamos a todas las puertas posibles para que colaboren en la financiación», explicó la portavoz de València en Comú, María Oliver.



Iniciativa sin precedentes

Fuentes del Partido Socialista no comparten, sin embargo, esa idea. «Ningún ayuntamiento democrático ha propuesto pagar al 100% una obra que es del Gobierno», dijeron. Además, tendría un impacto importante sobre las cuentas municipales, añaden.

«El 0,75% del presupuesto son 6,5 millones anuales durante diez años y eso la ciudad no lo puede asumir, eso depende de las negociaciones con el Gobierno», explicaron las fuentes. «Al final, en Madrid van a estar contentos con nosotros», añadieron. Su idea es seguir como hasta ahora y que el ayuntamiento contribuya a este proyecto con las cargas urbanísticas de cada propietario.