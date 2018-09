Ribó está dispuesto a "cofinanciar" el soterramiento de las vías del Grao

El alcalde de València, Joan Ribó, se mostro ayer dispuesto a cofinanciar el soterramiento de las vías del tren a su paso por el PAI del Grao conjuntamente con el Ministerio de Fomento, que a su juicio, debe implicarse ya en este proyecto al formar parte del Corredor Mediterráneo. Apoyaba, por tanto, parcialmente la propuesta de València en Comú de pagar íntegramente los 78 millones del proyecto, aunque el otro socio del Govern de la Nau, el Grupo Socialista, aseguró ayer que esta obra debe pagarla Fomento para no detraer recursos de otros servicios municipales.

La propuesta de València en Comú se basa en la solvencia económica del consistorio y en la consiguiente posibilidad de asumir íntegramente el proyecto sin esperar al Estado. Se haría en 10 años destinando un 0,75% del presupuesto anual, unos 6,5 millones de euros, a este proyecto.

Ayer Ribó no quiso decir ni sí ni no a esta propuesta, pero no se desvinculó de la misma. A su juicio, se trata de unas obras «imprescindibles» que hay que ejecutar «ya». Y quien tiene que hacer esas obras es el Ministerio de Fomento, ya que forman parte del Corredor Mediterráneo, lo que significa que «como mínimo» tendría que haber un «cofinanciamiento». En otras palabras, el ayuntamiento está dispuesto a arrimar el hombro para hacer el soterramiento entre el PAI del Grao y las Moreras y poder urbanizar todo el cauce y su entorno hasta el mar.

Para el Grupo Socialista, Sin embargo, esa idea no tiene sentido. Su portavoz, Sandra Gómez cree que la responsabilidad de las infraestructuras ferroviarias es del ministerio y, por tanto, debe ser Fomento quien las pague. «El Estado puede asumir una inversión así, mientras que el ayuntamiento tendría que detraer dinero de otros servicios», dijo Gómez, que recordó que se ha hecho así en todas las ciudades de España.