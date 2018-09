El alcalde afea la ausencia de Anaïs Menguzzato

En la reunión de ayer con el alcalde estuvieron presentes el regidor de Innovación, Roberto Jaramillo; la de Servicios Sociales, Consol Castillo; la de Inserción Sociolaboral y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano; y un representante de la delegación de Urbanismo. Con ellos también estuvo la presidenta de la Junta de Distrito, Glòria Tello, y los portavoces de los grupos municipales. No estuvo, sin embargo, la responsable de Protección Ciudadana, la socialista Anaïs Menguzzato, detalle que destacó el alcalde, Joan Ribó, advirtiendo a la prensa que desconocía los motivos de su ausencia. Fuentes socialistas replicaron que Menguzzato no fue convocada y que cuando se enteró de la reunión tenía asuntos personales que no podía abandonar.