Una agresión e intento de atropello en otra noche problemática en la Cruz Cubierta

Las noches problemáticas vuelven y se incrementan en la Cruz Cubierta. En la madrugada de este viernes se registró una nueva agresión que fue acompañada incluso por un intento de atropello en esta zona que ya registra gran cantidad de incidentes y de denuncias de los vecinos. Pasados los meses centrales del verano, una discoteca ha reabierto en la zona y ya se están reproduciendo problemas de botellón, de ruido hasta altas horas de la madrugada y de violencia como los sucedidos en esta noche. Además, y como denuncia la concejala de Ciudadanos, María Dolores Jiménez: "hace unos días Menguzzatto aseguró que se iban a tomar medidas en esta zona e incluso nos describió esas medidas, y precisamente, este fin de semana ocurran estos hechos. Es el mayor de los fracasos que hemos visto en la legislatura".

La asociación de vecinos San Vicente Mártir-Bulevar Sur, también ha mostrado su preocupación ante estos incidentes, como ya ha hecho en multitud de ocasiones anteriores, y exige más medidas para evitarlos. Mientras que Jiménez añade que "lo que ha ocurrido en Cruz Cubierta esta noche no es un acto vandalico, no es una pelea entre jóvenes, no es un altercado entre personas ebrias, es una muestra de incompetencia, de incapacidad, de falacias, de engaños y mentiras a los vecinos por parte de la Delegación de Seguridad".