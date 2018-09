El ayuntamiento amortiza 29,6 millones de deuda para liberarse del Plan de Ajuste

El Ayuntamiento de València ha anunciado la amortización de 29,6 millones de deuda municipal y la consiguiente salida adelantada del Plan de Ajuste impuesto por el Gobierno en el año 2012. Así lo anunciaron ayer el alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, quienes destacaron la liberación que este hecho puede suponer en la gestión municipal, ya que entre otras cosas, les permitirá pedir créditos para infraestructuras o gasto corriente y crear organismos autónomos.

El origen de este problema, según recordó Ribó, es el «despilfarro» del anterior Gobierno del PP, que le llevó a acumular una deuda con los proveedores de 183 millones de euros. Para saldar esa deuda el Gobierno de Mariano Rajoy le dio, como a muchas otras ciudades de España, un crédito ICO por esa cantidad a devolver en diez años, es decir, hasta 2022. Y para garantizar la estabilidad de las cuentas le impuso un Plan de Ajuste que prohibía crear nuevos organismos y empresas municipales; obligaba a dejar un superávit de 90 millones anuales; y sometía al consistorio a controles trimestrales de sus cuentas.

Luego, en el año 2014, el Gobierno hizo una especie de «reválida» entre las ciudades para salir de ese plan, pero València no la superó, ya que no estaba por debajo del 110% de endeudamiento ni por debajo de los 30 días de periodo medio de pago a proveedores. Fue la única de las grandes ciudades, junto con Málaga, que no pasó el corte, explicó Ribó.

La situación, sin embargo, siguió evolucionando hasta cumplir los principales requisitos. De hecho, este año se cerrará con una deuda de 446 millones (53% del presupuesto), cuando en el año 2012 se rozaron los mil millones (por encima del 110% legal). Y el periodo medio de pago a proveedores se ha reducido a 2,1 días.



La última condición

Sólo faltaba pagar el crédito de 183 millones, que es la última causa por la que el Gobierno le ha negado a València en reiteradas ocasiones la salida del Plan de Ajuste. Y eso es lo que se hace ahora. En el pleno de este mes de septiembre se aprobará la amortización de los últimos 29,6 millones que quedan y el 10 de noviembre será efectivo el pago, lo que significa que antes de fin de año València estará libre del plan.

Además de ahorrar unos 10 millones de euros en intereses -calcula Vilar- la salida del Plan de Ajuste le dará autonomía financiera al ayuntamiento, es decir, podrá pedir un crédito cuando lo necesite, por ejemplo para una inversión urgente o un aumento del gasto corriente. Así mismo, podrá crear organismos autónomos y empresas públicas, como por ejemplo para poner en marcha el Museo del Mar.

«La derecha siempre dice que ellos manejan mejor la economía, pero nosotros estamos demostrando que la gestionamos mejor», dijo Joan Ribó, que anunció que en 2019 la deuda caerá por debajo de los 400 millones gracias a una nueva amortización antes de las elecciones.

Esta mejora de la economía no va a suponer, sin embargo, una bajada de impuestos. En este sentido, el alcalde explicó que su objetivo es seguir mejorando las prestaciones a los ciudadanos en asuntos como la pobreza o la vivienda. Eso sí, tampoco los va a subir. Un año más permanecerán congelados, anunció, con la única novedad de una tasa para las empresas de alquiler de coches, motos o patinetes.