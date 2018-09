PSPV y València en Comú cuestionan la gestión del parking de Brujas por la EMT

El anuncio unilateral por parte de la concejalía de Mobilitat Sostenible, dirigida por Giuseppe Grezzi (Compromís), de que la EMT gestionará el aparcamiento de Brujas, ahora en construcción, ha vuelto a generar tensiones entre los integrantes del govern de la Nau. De este modo, ayer, tras la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, las portavoces del PSPV, Sandra Gómez, y de València en Comú, María Oliver, expresaron sus dudas respecto a esta iniciativa y criticaron, especialmente, que un asunto de tal relevancia no se hubiera tratado antes en la Junta de Portavoces.

La primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, expresó en varias ocasiones que «este tipo de cosas se hablan de puertas hacia dentro primero antes de hablarlas de puertas hacia afuera». Mientras que Oliver reconocía su desconocimiento previo: «Nos enteramos un poco antes de la rueda de prensa. No podemos opinar sobre los detalles porque los desconocemos», agregaba.



Estudiar su viabilidad

Tal y como ya habían hecho el jueves los concejales del Partido Popular, Alberto Mendoza, y de Ciudadanos, Narciso Estellés, las representantes de los grupos municipales que son socios de gobierno de Compromís cuestionaron ayer la capacidad de la EMT de poder afrontar esta gestión. Concretamente, Oliver afirmaba: «En principio no es una decisión que nos parezca mal, pero hay que evaluar si los aparcamientos los lleva la EMT, los lleva Aumsa u otras empresas municipales y cuáles son los beneficios». A lo que añadía que «nos gustaría poder decir a la ciudadanía que la opción que se ha tomado es la mejor, que no lo dudamos, pero nos gustaría participar de este tipo de decisiones y por ahora no nos vamos a posicionar más».

Mientras tanto, Gómez era incluso algo más tajante: «Aumsa (que depende de la concejalía de Desarrollo urbano, dirigida por el socialista Vicent Sarrià) es quien tiene la experiencia en la gestión de los parkings. Esto es algo completamente nuevo para la EMT, por lo tanto queremos conocer más detalles para ver si realmente lo puede asumir y qué impacto puede tener en la EMT que tiene que dar un servicio público y de calidad, del transporte».

Otro punto en cuestión es a dónde irán a parar los beneficios, si es que los hay, de la gestión de este parking. O, en caso contrario, quién asumiría el déficit que podría generar, al menos en los primeros años. En este sentido, desde València en Comú se recordaba, en relación a que sea una empresa pública la que gestione el aparcamiento, algo que hasta el jueves no estaba claro, que «en principio los aparcamientos en los que está invirtiendo el ayuntamiento se han gestionado de manera directa por las administraciones públicas. Y a un grupo municipal como el nuestro y que es municipalista por definición, nos parece bien». Eso sí, matizaba que hay que preguntarse «dónde va a ir a parar la recaudación de ese parking y cómo se van a equilibrar las cuentas de una obra que está haciendo el ayuntamiento».

Para la formación morada sería «el ayuntamiento el que tiene que recaudar ese dinero que es el que está haciendo la inversión de la obra». Oliver explicaba: «Que el aparcamiento sea deficitario, siempre y cuando de un servicio público, no nos preocupa. Lo que nos preocupa es el equilibrio presupuestario del ayuntamiento sobre esta actividad. Y también qué va hacer la EMT cuando recaude ese dinero; si lo pasa directamente al ayuntamiento o si entra dentro de sus cuentas o qué tipo de relación va a tener la empresa con el ayuntamiento en este aspecto».

Sandra Gómez se expresaba en una línea similar. Decía que «de entrada tampoco ponemos ningún problema, pero sí que queremos conocer la propuesta para ver si realmente lo puede o no asumir la EMT».

Preguntada por si creía que era más lógico que Aumsa siguiera llevando este tipo de gestiones, decía: «Aumsa es una cosa y la EMT otra, la función de la EMT es completamente distinta, vamos a ver por qué el concejal de movilidad hace esa propuesta y repito, nosotros estamos abiertos a debatir cualquier propuesta e iniciativa de cualquier concejal, pero siempre primero de puertas hacia dentro antes que de puertas hacia afuera». Unas negociaciones que, por tanto, tendrán lugar en la Junta de Portavoces de la próxima semana.



Explicaciones desde Compromís

Ante estas peticiones, el portavoz de Compromís, Pere Fuset, indicaba que lamentan que «de ciertas declaraciones se pueda deducir una falta de comunicación entre los socios que no entendemos como tal». Y añadía que el concejal Vicent Sarrià, del mismo grupo que Sandra Gómez, estuvo directamente informado de la cuestión Y «en ningún momento manifestó ninguna disconformidad sobre un asunto -la gestión del aparcamiento de la Plaça Ciutat de Bruges- que es estrictamente responsabilidad de la Concejalía de Movilidad Sostenible que dirige nuestro compañero Giuseppe Grezzi». Fuset argumentaba que el concejal de Movilidad «ha escogido cuál es la fórmula de gestión más eficiente en el ámbito de sus competencias».

«No tenemos dudas de que Giuseppe Grezzi ha actuado correctamente y, en cualquier caso, desde Compromís continuamos abogando por la corresponsabilidad, el diálogo y el respeto mutuo entre las fuerzas progresistas integrantes de La Nau», finalizaba.