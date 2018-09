Una web para turistas en València recomienda ir con la bici por la acera o atarla a un árbol

Una publicación web dirigida a turistas y personas extranjeras que quieren estudiar en València recomienda circular por la acera con la bici porque, a su juicio, la ciudad no es segura para transitar con este medio de locomoción. Suspanish.com admite en una entrada de su blog que la ordenanza de la ciudad prohíbe que los ciclistas rueden por las aceras, pero aún así sugiere a los internautas esta práctica ilegal. Además asegura que hay zonas seguras para circular como l´Umbracle, precisamente un jardín por donde está prohibido ir en bici, o que a la hora de atar tu vehículo puedes hacerlo en un árbol o farola, que tampoco está permitido.

Aunque la publicación se ha escrito en un estilo desenfadado y usando en ocasiones la ironía, no deja de sorprender esta serie de recomendaciones ilegales, cuando es conocido que los turistas representan muchas veces un problema por el incumplimiento continuado de las normas, sobre todo aquellos que hacen uso de las bicis de alquiler. Aunque el Ayuntamiento de València editó una guía de buen comportamiento, su cumplimiento está lejos de lo deseable.

Así, en el punto número 2 de las recomendaciones que hace Suspanish.com para circular seguro con bici por València, el texto afirma: "La acera puede ser una opción, ¡pero circula despacio! ¿Crees que da miedo circular por la calzada? Entonces puedes usar la acera. Muchos españoles lo hacen también, aunque en realidad no es legal? Así pues, no vayas entre la gente como Speedy Gonzales y ten cuidado con las personas que aparecerán repentinamente a la vuelta de la esquina".

En el punto número 4 la publicación para turistas ahonda en la idea de que las normas no son iguales en todas las ciudades. "Tenga cuidado con los caminos de sentido único. En tu ciudad tal vez puedas hacerlo, pero aquí no puedes. Lo más probable es que choques contra un coche y un tipo español te acabe gritando. Si crees que circulas en una calle de dirección única mira si estás yendo en la dirección correcta. De lo contrario, deja la bicicleta y camina un poco por la acera", argumenta el blog de Suspanish.com.

Y para finalizar sus consejos, además de recordar que ir en bici "es un infierno" en València y que tienes que poner hasta cuatro candados para que no te la roben, el blog sugiere otra ilegalidad, en este caso atar una bici a un árbol o farola, que tampoco está permitido en la ordenanza. "Después de sobrevivir a este infierno de paseo, debes estacionar tu bicicleta. Asegúrese de bloquear bien su bicicleta. Hay muchos sitios donde puedes asegurar tu bicicleta a un poste. Si ya no hay espacio, intenta encontrar una farola o un árbol. Además, no asegures tu bicicleta solo con una cerradura. Si no pueden robar su bicicleta, robarán partes de ella. Así pues, un candado para su sillín, uno para su rueda delantera, uno para la rueda trasera y uno para su bicicleta en general"