Pere Fuset: "Sin ser el paraíso, no tolero que se diga que las fallas son machistas"

Estaba más que previsto que en la asamblea de presidentes de falla se le preguntara al concejal Pere Fuset por el pre-informe sobre la mujer en la fiesta. La pregunta se veía venir a la legua: «¿Tu que opinas de esto?» le dijo Paloma de Rueda, representante de la falla Pintor Goya y habitualmente crítica con el edil. «Porque yo llevo 30 años metida en directivas y no he visto que las fallas sean ni machistas ni homófobas. Quien ha hecho ese informe no ha pisado nunca un casal. ¿Esto se les va a aclarar desde la Junta Central Fallera?». El concejal de Cultura Festiva le contestó que «yo respeto las opiniones, las comparta o no. Me interesan, más que los datos, las opiniones. Pero lo que no voy a tolerar es que se usen esos datos para decir que las Fallas son machistas. Y aunque los haya que puedan ser mejorables, tampoco voy a tolerar que se utilicen para decir que las Fallas son machistas. De la misma manera que tampoco debemos decir que somos un paraíso de igualdad ni adalides. Es un tema con el que no se ha de frivolizar en ningún aspecto». También le preguntó el presidente de Norte-Doctor Zamenhoff, Jorge Defez por una cuestión: «que hayas elegido seis mujeres entre las seis que podías elegir como jurado de fallera mayor. Si pregonamos paridad y eliges seis... que no es una crítica». Fuset le recordó que, de esos seis puestos, cuatro son, sí o sí, mujeres (falleras mayores y cortesanas) y le advirtió que lo va a seguir haciendo. «Siempre que pueda, en aquellos puestos que, tradicionalmente, no ha tenido a su alcance la mujer en la fiesta, voy a poner mujeres».

Se aprobó también la falla de nueva creación, Blas Gámez-Ángel Villena, con una avalancha de abstenciones y el reproche del presidente de Carrera San Luis-Rafael Albiñana, que reveló que una parte de esos falleros pertenecían a su comisión, que «un año tuvimos un problema, nos cayeron quince mil euros que había que pagar solidariamente y hubo gente que se marchó. Sólo les pido que ahora actúen con responsabilidad».

El presidente de Castellón-Segorbe también desveló la última forma que ha tenido la Policía Local de multar a alguien relacionado con la fiesta: «a nuestro florista le han puesto 600 euros por descargar las flores el día 18 y le consta a otro colega le ha pasado lo mismo, cuando lo único que estaban haciendo era parar para entregarnos las flores de la Ofrenda».

El presidente de Murillo-Palomar cuestionó la concentración musulmana en la Plaza de la Virgen, que tildó de «ofensa».