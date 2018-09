La suerte de 146 falleras está echada

El gran acontecimiento social-fallero de la temporada de otoño se acerca a uno de sus momentos culminantes: la elección de las nuevas representantes-embajadoras de la fiesta cumplirá mañana su penúltimo paso con la elección de las trece falleras que optarán (o no) por el cargo de fallera mayor de València, teniendo las demás el premio de consolación, más premio que de pertenecer a la corte de honor. Por contra, las que no escuchen su nombre este sábado en la Fonteta se verán obligadas a regresar a sus casales con, en todo caso, la satisfacción de haber vivido experiencias que a más de cuatrocientas falleras, entre mayores e infantiles, se les escapó en julio. Tras los actos de despedida celebrados el miércoles, ayer fue el ensayo general, con el desfile de todas con camisas, cancanes y enaguas. Los jurados tienen el día de hoy o, en todo caso, la mañana del sábado, para terminar de atar los últimos flecos de un acta que se desvelará el sábado sobre las once de la noche.